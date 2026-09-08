Povrat PDV-a na prvu nekretninu i dalje na čekanju: UIO najavila rješenja od 16. septembra

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje, izjavio je direktor UIO Zoran Tegeltija.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Od osam institucija sa kojima nam je potreban ugovor, tri nemaju tehničke mogućnosti. To su Poreska uprava FBiH, Federalno ministarstvo pravde i Vlada Brčko distrikta. Imamo obećanje da će do ponedjeljka, 14. septembra, ove tri institucije riješiti te probleme. Ako bude tako, mi ćemo već u srijedu, 16. septembra, moći izdavati rješenja za povrat PDV-a", objasnio je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, UIO više od mjesec dana ima potpisane ugovore sa Poreskom upravom Republike Srpske, Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) i Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Tegeltija je podsjetio da se danas navršilo 60 dana od kada je na snagu stupio pravilnik kojim je omogućeno vraćanje PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

"Od 8. jula 16 inspektora UIO radi samo ove poslove. Očekivali smo da ćemo do 1. septembra početi vraćati novac", rekao je Tegeltija na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da su do sada stigla 1.234 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

"Regionalni centar Banjaluka trenutno ima 228 zahtjeva, Mostar 105, Sarajevo 321 i Tuzla 580 zahtjeva", rekao je Tegeltija.

Zastoj je, kako navodi, nastao jer pojedine entitetske i lokalne institucije još nisu obezbijedile potrebnu tehničku podršku.

Za izdavanje samo jednog rješenja neophodna je povezanost sa ukupno osam institucija u BiH, a sistem trenutno ima pristup podacima iz njih pet.

Tegeltija je naveo da predstoji potpisivanje sporazuma sa nadležnim institucijama u Republici Srpskoj, FBiH i Brčkom.

"Naša su očekivanja bila da ćemo u proteklih 30 dana potpisati sporazum i da ćemo imati tehničku podršku od nadležnih institucija, međutim kada se došlo do te implementacije onda smo vidjeli da su jedne od institucija unutar BiH loše opredijeljene, te nisu uspjele završiti tehničku podršku sa svim institucijama i zato nismo u mogućnosti da izdajemo prva rješenja", izjavio je on i dodao:

"Sa Poreskom upravom i Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS sa obje institucije već više od mjesec dana imamo potpisane sporazume. U FBiH nemamo tehničku podršku od 2 od 3 institucije, a u Brčkom od 3 institucije sa kojima smo trebali da potpišemo tehničku podršku još uvijek sa Odjeljenjem za javne registre u Vladi Brčko distrikta nemamo potpisano."

Ne postoji finansijski problem za povrat novca za prvu nekretninu, ističe Tegeltija, niti imamo ikakve limite u finansijskom smislu.

"Oni građani koji kupuju stan u izgradnji ne mogu podnijeti zahtjev za povrat dok ne budu uknjiženi", zaključio je direktor UIO.

Inače, pravo na povrat odnosi se na novoizgrađene stanove na koje je PDV plaćen i koji su uknjiženi na ime kupca nakon 12. aprila 2025. godine, kada su stupile na snagu izmjene zakona.

On je napomenuo da problem predstavlja to što je veliki broj zahtjeva nekompletan.

"Ne postoji nijedan finansijski problem o povratu PDV-a. Kada se ovi problemi riješe, svaki građanin koji podnese danas zahtjev, sutra će mu biti isplaćen novac", rekao je Tegeltija.

(Mondo/BN)