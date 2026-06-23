Planirate povrat PDV-a za prvu nekretninu? Evo koji su vam dokumenti potrebni

Kupili ste svoj prvi stan i planirate povrat PDV-a? Olakšajte sebi proces i saznajte kojih 13 dokumenata vam je potrebno prema novom Pravilniku UIO BiH kako biste brzo i bez komplikacija predali zahtjev.

Izvor: Shutterstock

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine juče je usvojio Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine.

Ovim usvajanjem su stvoreni uslovi za početak primjene zakonskog rješenja usvojenog još prošle godine.

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić jutros je poručio kako je procedura pojednostavljena te da je potrebno dostaviti 13 dokumenata.

Radi se o sljedećim dokumentima:

original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i, dodatno, izvoda iz matične knjige vjenčanih ukoliko je zaključio brak koji nije evidentiran u izvodu iz matične knjige rođenih

uvjerenje o državljanstvu,

dokaz o prebivalištu,

notarski ovjeren ugovor o kupoprodaji stana,

fakturu prodavca sa iskazanim PDV-om,

dokaz da je cijena stana s PDV-om u potpunosti plaćena na račun prodavca,

uvjerenje poreskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH da kupac prvog stana u periodu 10 godina prije dana stupanja na snagu Zakona o PDV-u do dana podnošenja zahtjeva nije vršio prenos prava vlasništva nekretnina,

uvjerenja organa nadležnog za imovinsko-pravne odnose kojim se dokazuje da kupac prvog stana trenutno, osim stana koji je predmet povrata PDV-a, nema u posjedu ili suvlasništvu nekretnine,

dokaz da je stan za koji se traži povrat PDV-a evidentiran u zvaničnim registrima (ova uvjerenja su potrebna i za supružnika – ako je u pitanju porodično domaćinstvo),

ovjerena izjava da kupuje prvi stan (na posebnom obrascu IKPS),

ovjerena lista članova domaćinstva,

broj bankovnog računa za uplatu povrata,

ovjerena izjava kupca stana da je saglasan sa obradom ličnih podataka za potrebe postupka i evidencije na Obrascu ISLP.

Maksimalan iznos povrata PDV-a iznosi 25.000 KM, te da će sredstva biti direktno isplaćivana građanima sa jedinstvenog računa, uz što bržu proceduru. Pravo na povrat imaju svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira na to što pravilnik nije ranije stupio na snagu.