Amidžić o povratu PDV-a na prvu nekretninu: Ko ima pravo i koliki je maksimalan iznos koji se vraća

Ministar finansija Srđan Amidžić objasnio pravila za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić izjavio je da će mjera povrata PDV-a pri kupovini prve nekretnine značajno olakšati građanima rješavanje stambenog pitanja, ističući da je riječ o sistemskoj mjeri koja ima i socijalni i ekonomski značaj.

Govoreći za RTRS, Amidžić je podsjetio da je Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u, koji reguliše povrat poreza za kupovinu prve nekretnine, trebalo da bude usvojen još prošle godine, ali da je njegovo donošenje odgođeno zbog, kako je naveo, određenih opstrukcija.

Prema njegovim riječima, pravo na povrat PDV-a neće imati samo mladi bračni parovi, već svi građani koji kupuju svoju prvu nekretninu.

"Rješavanje stambenog pitanja jedan je od najvećih problema ne samo u BiH, nego i u cijelom regionu. Ova mjera pokazuje zrelost društva i spremnost da se pomogne građanima", rekao je Amidžić.

On je podsjetio da maksimalan iznos povrata PDV-a iznosi 25.000 KM, te da će sredstva biti direktno isplaćivana građanima sa jedinstvenog računa, uz što bržu proceduru.

Amidžić je naglasio da pravo na povrat imaju svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira na to što pravilnik nije ranije stupio na snagu.

"Molim građane za strpljenje, jer se očekuje veliki broj zahtjeva prema Upravi za indirektno oporezivanje. Procedura je pojednostavljena i potrebno je dostaviti 13 dokumenata, što se, odgovorno tvrdim, može prikupiti za pet radnih dana", naveo je on.

Dodao je da je maksimalni iznos povrata definisan na osnovu prosječne cijene i kvadrature stanova.

Istakao je da ova mjera ima izraženu socijalnu komponentu, jer je usmjerena na pomoć građanima kojima je podrška najpotrebnija, dok će oni koji se odluče za veće i luksuznije nekretnine sami snositi dodatne troškove.

"Ekonomski efekat ove mjere ogleda se i u tome što će građani novac koji dobiju kroz povrat PDV-a usmjeriti na kupovinu drugih potrebnih stvari, čime će sredstva ponovo biti vraćena u potrošnju", rekao je Amidžić.

Govoreći o novom graničnom prelazu u Gradišci, Amidžić je poručio da je prelaz otvoren i da neće biti prepreka za njegovo dalje funkcionisanje.

"Imamo notu Republike Hrvatske koja omogućava korištenje tog prelaza i neće biti problema sa nastavkom rada", istakao je Amidžić.