Lančani sudar zbog dima, učestvovalo 14 vozila: Kod Šimanovaca povrijeđeno 11 osoba (Foto)

U lančanom sudaru 14 vozila na putu Pećinci–Šimanovci povrijeđeno je najmanje sedam osoba. Nezgoda se dogodila usljed smanjene vidljivosti zbog gustog dima sa njiva.

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Na auto-putu kod Šimanovaca u smjeru ka Beogradu jutros nešto prije 10 časova došlo je do stravičnog lančanog sudara u kojem je učestvovalo 14 vozila, a povrijeđeno 11 osoba, nezvanično saznaju mediji.

Prema prvim informacijama, do saobraćajne nesreće došlo je zbog smanjene vidljivosti usljed dima zbog požara na okolnim njivama. Tom prilikom je, kako mediji saznaju, povređeno ukupno 11 osoba koje su prevezene za Beograd.

Zbog saobraćajne nezgode oglasili su se i "Putevi Srbije".

"Saobraćajna nezgoda na I A br. 3, petlja Pećinci – petlja Šimanovci, ka Beogradu, na snazi obustava saobraćaja. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na petlju Pećinci", navodi se u saopštenju.

(Blic/MONDO)