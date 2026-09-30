Danas sunčano i toplo: Temperatura do 28 stepeni

U BiH danas pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 28 stepeni. U kotlinama ujutro magla.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH će danas biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, sa dnevnom temperaturom do 28 stepeni.

Duvaće slab do umjeren vjetar, istočni do sjeveroistočni, a uveče na sjeveru jači, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće od 23 do 28, a u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano vrijeme, a po kotlinama ima magle.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac jedan, Drvar dva, Šipovo četiri, Livno pet, Han Pijesak, Drinić, Ribnik, Gacko, Rudo, Bihać i Sanski Most šest, Prijedor, Foča, Mrkonjić Grad, Višegrad i Srebrenica sedam, Banjaluka, Novi Grad, Srbac, Čemerno, Sarajevo i Tuzla osam, Kneževo devet, Bijeljina, Doboj, Bileća i Kalinovik 10, Mrakovica 14, Gradačac 16, a Trebinje i Mostar 17 stepeni Celzijusovih.