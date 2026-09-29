Ustavni sud Crne Gore: Vakcinacija uslov za boravak djece u vrtiću

Ustavni sud Crne Gore odlučio je danas da je vakcinacija uslov za boravak djece u vrtiću.

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Odluka je donesena većinom glasova, uz ocjenu da uslovljavanje boravka djece u vrtićima obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu.

Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju, saopšteno je iz Ustavnog suda Crne Gore.

Ocijenjeno je da zaštita zdravlja djece i stanovništva predstavlja legitiman cilj zbog kojeg zakonodavac može propisati obaveznu vakcinaciju.

Ta mjera, kako se navodi, štiti dijete koje prima vakcinu, ali i druge osobe koje mogu biti izložene zaraznim bolestima, naročito djecu koja iz medicinskih razloga ne mogu biti vakcinisana.

"Ocjenjujući da li za propisano ograničenje postoji stvarna društvena potreba, Ustavni sud je imao u vidu podatke o niskom obuhvatu djece imunizacijom u Crnoj Gori i riziku od širenja zaraznih bolesti. Uzeo je u obzir i podatke o primjeni ranijih mjera, uključujući prekršajne sankcije, koje nisu dale odgovarajuće rezultate", navodi se u saopštenju.

Ustavni sud razmatrao je i prigovor da posljedicu odluke roditelja snosi dijete koje ne može da boravi u vrtiću.

"Naglasio je značaj predškolskog obrazovanja za razvoj ličnosti, učenje i socijalizaciju djece i prihvatio da neispunjavanje zakonskog uslova ograničava pristup tom okruženju. Ipak, ocijenio je da to ograničenje ne zadire u samu suštinu prava na obrazovanje u mjeri koja bi bila nesrazmjerna cilju zaštite zdravlja", navodi se u saopštenju.

Prema ocjeni Suda, pri razmatranju najboljeg interesa djeteta mora se voditi računa i o njegovom pravu na zdravstvenu zaštitu, kao i o interesima druge djece koja borave u istoj ustanovi.

Ustavni sud je razlikovao zakonsku obavezu vakcinacije od prinudnog sprovođenja medicinskog zahvata.

Sud je ocijenio da uslov za boravak u vrtiću ima zaštitnu svrhu i da zakon sadrži izuzetak zasnovan na trajnoj medicinskoj kontraindikaciji, prenosi RTCG.

(Srna)