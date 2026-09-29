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Incident na Novom Beogradu: Šapić negirao da je udario odbornicu, oglasio se i Vučić

Incident na Novom Beogradu: Šapić negirao da je udario odbornicu, oglasio se i Vučić

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Pokret Kreni-promeni tvrdi da je Aleksandar Šapić fizički napao odbornicu Tatjanu Mićić. Šapić negira da ju je udario, a incident ispituje tužilaštvo.

Incident na Novom Beogradu: Šapić negira da je udario odbornicu, oglasio se i Vučić Izvor: YouTube/Grad Beograd

Pokret "Kreni-promeni" saopštio je da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sinoć na Novom Beogradu fizički napao odbornicu tog pokreta Tatjanu Micić i njenog supruga.

Prema tvrdnjama Tatjane Micić, do incidenta je došlo dok je sa suprugom šetala psa. Kako navodi, gradonačelnik Šapić je prvo nasrnuo na njenog supruga, a zatim udario i nju kada je pokušala da ih razdvoji.

U saopštenju pokreta objavljenom na društvenim mrežama ističe se da je njihovoj odbornici, kako tvrde, tom prilikom polomljen nos.

"Došlo je do koškanja. Ženu nisam udario, već sam je odgurnuo kako bih se odbranio od njenog supruga. Nikada nikoga nisam prvi napao, niti sam ikada u životu udario ženu. Nikada nikome nisam dolazio na kuću, niti ću to činiti. Ali isto tako, nikada ni od koga nisam bježao, niti ću bježati, posebno ne od onih koji misle da im je sve dozvoljeno", naveo je Aleksandar Šapić nakon ovog incidenta. 

O ovom događaju oglasio se i Aleksandar Vučić.

"Prvo, ja kad god vidim da neko kaže da je žena napadnuta, to je za mene najstrašnije. On kaže da žena nije uopšte bila u svemu tome, već da je bio napadnut od strane njenog supruga. Za mene je važno, bez obzira što sam običan građanin, da su državni organi postupali u skladu sa zakonom. Priveli gospodina Šapića, na njegov zahtev je izvršen i alkotest i narkotest, i on je negativan, i na jedno i na drugo", rekao je Vučić i dodao:

"Zadržan je do pola 6 jutros u policiji, bio je ispitivan. Država je uradila svoj posao. Ako mene pitate, ne postoji opravdanje za Aleksandra Šapića za to što je uradio, jer je on morao da se skloni kada ih je vidio, i zna da su ti ljudi i šta su radili sve protiv njega. Morao je da pređe na drugu stranu ulice. Je l' vi stvarno mislite da se ja plašim ili da mi fizički bilo šta može da uradi Dragomir Anđelković ili Jovo Bakić ili Kokanović ili bilo ko od njih? Je l' stvarno mislite da mi nešto mogu? Ne."

Vučić je pozvao nadležne organe da rade svoj posao.

"Nadležni organi, tužilaštva, sudovi, neka rade svoj posao, ali je tako nešto apsolutno nedopustivo od strane bilo kojeg javnog funkcionera."

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Tagovi

Aleksandar Šapić Beograd Srbija

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