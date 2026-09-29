Zbog prijetnji desničara hrvatski glumci neće biti na premijeri Zafranovićevog filma "Djeca Kozare"

Hrvatski glumci neće prisustvovati otvaranju FEST-a i premijeri filma "Zlatni rez 42 – Djeca Kozare" nakon prijetnji i burnih reakcija.

Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi

Film "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" reditelja Lordana Zafranovića otvoriće 53. Međunarodni filmski festival FEST 2. oktobra u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu. Riječ je o premijernom prikazivanju filma koji govori o stradanju civila i djece tokom Drugog svjetskog rata i zločinima u sistemu logora Jasenovac.

Prema pisanju beogradskog nedjeljnika "Vreme", dio hrvatskih glumaca koji učestvuje u filmu neće doći na festivalsko otvaranje zbog prijetnji i uvreda koje su se pojavile na društvenim mrežama nakon objavljivanja trejlera.

Među glumcima koji, prema tim navodima, neće prisustvovati premijeri navode se Rene Bitorajac, Milivoj Beader i Vilim Matula.

Film još nije premijerno prikazan publici, a već su se pojavile burne reakcije na društvenim mrežama. Pojedini komentatori optuživali su Zafranovića za istorijski revizionizam i propagandu, dok su posebno problematizovali činjenicu da je film finansiran sredstvima iz Srbije.

Slične reakcije zabilježene su i nakon objavljivanja zvaničnog trejlera. B92 je objavio da su pojedini korisnici kritikovali hrvatske glumce Reneа Bitorajca i Leona Lučeva zbog njihovog učešća u filmu.

Film se bavi stradanjem Srba, Jevreja, Roma i hrvatskih antifašista, a prema zvaničnom opisu FEST-a, kroz perspektive žrtava i počinilaca istražuje "anatomiju zla" i pitanje može li čovječanstvo opstati nakon suočavanja sa sopstvenim mrakom.

Film otvara 53. FEST

"Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" nastao je prema scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića, uz koscenaristkinju Urošku Tatomir.

Film je u produkciji TS Media, traje 249 minuta i zvanično je svrstan u dramu, istorijski i ratni film.

U filmu igraju Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Milivoj Beader, Aleksej Bjelogrlić, Milica Stanković, Vuk Trnavac, Anica Dobra, Irfan Mensur, Katarina Radivojević, Dušanka Glid Stojanović, Pavle Mensur, Miodrag Dragičević, Jadranka Nanić Jovanović, Gorica Popović, Bojan Navojec, Hana Hegedušić, Slobodan Milovanović i Ivica Klemenc, dok je specijalni gost Miki Manojlović.

Ovogodišnji FEST održava se od 2. do 11. oktobra, a nakon šest godina festival se vraća u Sava centar.

"Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" biće prikazan i u Banjaluci, 3. oktobra u 17 časova u Sportskoj dvorani "Borik".

(MONDO)