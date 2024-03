Počeo Martovski festival: Lordanu Zafranoviću nagrada za životno djelo

Reditelju Lordanu Zafranoviću uručena je nagrada za životno djelo 71. Martovskog festivala u Domu omladine u Beogradu.

Izvor: YouTube/Print Screen

Priznanje je filmskom reditelju uručio umjetnički direktor Martovskog festivala Dejan Dabić, koji je rekao da je Zafranović laureat koji svakoj nagradi koju dobije daje i dio sopstvene vrijednosti i značaja.

Zafranović je zahvalio organizatorima Festivala na nagradi koju, kako je rekao, posvećuje svim filmskim radnicima sa kojima je sarađivao i radio.

Slavni reditelj se zahvalio ekipi filma "Djeca Kozare" čije je snimanje završeno prije nekoliko mjeseci, a ostvarenje se sada nalazi u procesu postprodukcije.

"Sto puta sam imao priliku da radim sa takvim entuzijastima, sa takvom energijom, sa takvom voljom da se napravi nešto drugo, da se prkosi, da se udari snažno u oko sve one koji nas muče, sve one koji su nam doveli do nekog gađenja, do nekog zla, nečeg što nije ljudski i mislim da njima treba zahvaliti", rekao je Zafranović.

Na Martovskom festivalu biće prikazano 98 filmova koji će se takmičiti za Gran pri, najbolji film po kategorijama, strukovne nagrade za režiju, scenario, montažu, animaciju i dizajn zvuka/komponovanu muziku.

Pored takmičarskog, Martovski festival ima i revijalni filmski program, sa mnogim ekskluzivnim premijerama.

(Mondo/Srna)