logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zafranovićev film "Djeca Kozare" premijerno 3. oktobra u Banjaluci

Zafranovićev film "Djeca Kozare" premijerno 3. oktobra u Banjaluci

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Film “Djeca Kozare” Lordana Zafranovića imaće premijeru u Beogradu 2. oktobra, a dan kasnije i u Banjaluci, u dvorani “Borik”.

Premijera filma “Djeca Kozare” u Beogradu 2. oktobra, dan kasnije u Banjaluci Izvor: Promo

Film “Djeca Kozare”, jedan od najiščekivanijih projekata reditelja Lordana Zafranovića, stiže pred publiku početkom oktobra.

Nakon beogradske premijere, koja je zakazana za 2. oktobar, film će već narednog dana biti prikazan i u Banjaluci.

Premijera u Banjaluci održaće se 3. oktobra u 19 časova u dvorani “Borik”.

Informaciju je objavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

“Hoću da najavim da sam s Lordanom Zafranovićem, velikim rediteljem, dogovorio da premijera filma ‘Djeca Kozare’ bude 3. oktobra u 19 časova u dvorani ‘Borik’. Dan nakon premijere u Beogradu, 2. oktobra”, naveo je Dodik na Tviteru.

“Djeca Kozare” je dugogodišnji filmski projekat Lordana Zafranovića, posvećen stradanju stanovništva Kozare tokom Drugog svjetskog rata, sa posebnim fokusom na djecu koja su odvođena u logore Nezavisne Države Hrvatske.

Zafranović, jedan od najznačajnijih reditelja sa prostora bivše Jugoslavije, na filmu je radio godinama, a priča je zasnovana na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog stanovništva.

Posebno mjesto u filmu ima sudbina djece koja su tokom ofanzive na Kozaru 1942. godine odvojena od roditelja i deportovana u logore i druga mjesta širom tadašnje NDH.

Banjalučka premijera zato ima i posebnu simboliku. Film koji govori o Kozari, jednom od najznačajnijih simbola stradanja u Drugom svjetskom ratu, publika u Republici Srpskoj imaće priliku da pogleda samo dan nakon beogradske premijere.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lordan Zafranović Kozara film premijera Banjaluka Djeca Kozare

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA