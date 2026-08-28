Zafranovićev film "Djeca Kozare" premijerno 3. oktobra u Banjaluci

Film “Djeca Kozare” Lordana Zafranovića imaće premijeru u Beogradu 2. oktobra, a dan kasnije i u Banjaluci, u dvorani “Borik”.

Izvor: Promo

Film “Djeca Kozare”, jedan od najiščekivanijih projekata reditelja Lordana Zafranovića, stiže pred publiku početkom oktobra.

Nakon beogradske premijere, koja je zakazana za 2. oktobar, film će već narednog dana biti prikazan i u Banjaluci.

Premijera u Banjaluci održaće se 3. oktobra u 19 časova u dvorani “Borik”.

Informaciju je objavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

“Hoću da najavim da sam s Lordanom Zafranovićem, velikim rediteljem, dogovorio da premijera filma ‘Djeca Kozare’ bude 3. oktobra u 19 časova u dvorani ‘Borik’. Dan nakon premijere u Beogradu, 2. oktobra”, naveo je Dodik na Tviteru.

“Djeca Kozare” je dugogodišnji filmski projekat Lordana Zafranovića, posvećen stradanju stanovništva Kozare tokom Drugog svjetskog rata, sa posebnim fokusom na djecu koja su odvođena u logore Nezavisne Države Hrvatske.

Zafranović, jedan od najznačajnijih reditelja sa prostora bivše Jugoslavije, na filmu je radio godinama, a priča je zasnovana na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog stanovništva.

Posebno mjesto u filmu ima sudbina djece koja su tokom ofanzive na Kozaru 1942. godine odvojena od roditelja i deportovana u logore i druga mjesta širom tadašnje NDH.

Banjalučka premijera zato ima i posebnu simboliku. Film koji govori o Kozari, jednom od najznačajnijih simbola stradanja u Drugom svjetskom ratu, publika u Republici Srpskoj imaće priliku da pogleda samo dan nakon beogradske premijere.