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Priča o životu poslije smrti supruge: Film „Udovac“ Harija Šečića kandidat za nagradu Oskar (Video)

Priča o životu poslije smrti supruge: Film „Udovac“ Harija Šečića kandidat za nagradu Oskar (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor Mondo
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Debitantski dugometražni film „Udovac“, reditelja i scenariste Harija Šečića, izabran je za bosanskohercegovačkog kandidata u kategoriji Najbolji međunarodni dugometražni film za 99. dodjelu nagrade Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka.

udovac film Izvor: Sarajevo Film Festival

Izbor je organizovalo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, kao certificirana strukovna organizacija za BiH.

Odluku je glasanjem donijela komisija u kojoj su bili scenaristica Bojana Vidosavljević, montažer Tomislav Topić, producent Ishak Jalimam, scenaristica Elma Tataragić te scenografkinja i kostimografkinja Emina Kujundžić.

Film prati Mirsada, koji se nakon iznenadne smrti supruge u poznim godinama suočava sa životom bez osobe s kojom je proveo njegov najveći dio. Dok se pokušava prilagoditi novoj svakodnevici, preispituje odnos prema preminuloj supruzi, ali i prema ljudima koji ga okružuju.

Kroz njegovu priču „Udovac“ govori o gubitku, usamljenosti i potrebi čovjeka da nakon velikog životnog preokreta ponovo pronađe način da razumije sebe i druge.

Šečić potpisuje režiju, scenarij i montažu filma. Direktor fotografije je Amel Đikoli, scenografiju potpisuje Vanja Nogo, kostimografiju Lejla Ramić, dok je za muziku i dizajn zvuka bio zadužen Hamza Ražnatović.

U filmu igraju Izudin Bajrović, Faketa Salihbegović-Avdagić, Lana Stanišić, Nermin Omić, Edin Avdagić Koja, Vanessa Glođo, Gordana Boban, Dino Bajrović, Emir Fejzić, Alija Aljović, Damir Kustura, Ata Bećiragić, Emina Macić, Alena Džebo, Sead Pandur, Belma Salkunić Bektešević, Sana Bektešević, Enes Salković i Minka Muftić.

Producenti filma su Hari Šečić, Kerim Mašović i Neira Bašagić, a iza projekta stoji sarajevska producentska kuća Spektar, piše N1.

„Udovac“ je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio Cineplexx nagradu, koju dodjeljuju Sarajevo Film Festival i Cineplexx.

Udruženje filmskih radnika BiH već 25 godina prijavljuje domaće filmove Američkoj akademiji. Na osnovu kandidature Udruženja, film „Ničija zemlja“ Danisa Tanovića 2002. godine osvojio je Oskara za najbolji strani film, dok je „Quo Vadis, Aida?“ Jasmile Žbanić bio nominovan za ovu nagradu.

(Mondo)

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Tagovi

oskar nagrada film udovac

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