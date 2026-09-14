Informativno-pozajmno odjeljenje Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske od danas je u novom ruhu. Prostor je proširen, savremenije uređen i prilagođen potrebama korisnika, a knjige su sada preglednije složene i dostupnije čitaocima.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovo odjeljenje jedno je od mjesta u kojima se odvija suština bibliotečkog života. Građani dolaze da pozajme knjige, razmjenjuju čitalačka iskustva, preporučuju naslove i iznose svoje želje, a bibliotekari se trude da ih, kada god je moguće, ispune u što kraćem roku.

"Ovo mjesto je srce bibilioteke. Tu se dešava sve ono što jednu biblioteku čini bibliotekom. Ljudi dolaze, druže se, razmjenjuju iskustva i govore nam šta žele da čitaju. Mi se trudimo da njihove želje ispunimo i da što prije nabavimo naslove koji nedostaju", rekla je Aleksandra Rendić, bibliotekar savjetnik i koordinator u NUB RS.

Zanimljiv podatak je da se broj upisanih korisnika iz godine u godinu povećava. Elektronske statistike, ali i ono što bibliotekari svakodnevno primjećuju, pokazuju da je sve više mladih i zaposlenih među članovima biblioteke.

Vidi opis NUB RS dobila novo ruho: Više prostora, preglednije knjige i sve više mladih čitalaca (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 14 / 14

"Ranije su među korisnicima prednjačili penzioneri i studenti, dok sada primjećujemo sve veći broj mladih i zaposlenih ljudi koji se upisuju", ističe Rendić.

Kako je istakla, na Informativno-pozajmnom odjeljenju nalazi se oko 140.000 knjiga koje korisnici mogu pozajmiti i iznijeti iz biblioteke. Fond se stalno obogaćuje novim naslovima, a biblioteka istovremeno radi na njegovom savremenijem predstavljanju.

U prethodnom periodu uvedene su i brojne digitalne usluge. Pozajmica knjiga je automatizovana, a putem aplikacije korisnici mogu da pretražuju bibliotečki fond i rezervišu željeni naslov.

"Sve smo uvodili kako bismo našim korisnicima približili biblioteku i olakšali im korišćenje naših usluga. Ovo uređenje prostora je na neki način kruna svih tih ulaganja", kaže Rendić.

Dodaje da je novim uređenjem prostor proširen, a knjige su sada vidljivije, ljepše i preglednije složene.

"Dio fonda ranije nije imao dovoljno prostora da bude adekvatno izložen, dok je sada građanima omogućeno da lakše pronađu ono što traže.Naslovi su organizovani prema žanrovima i oblastima, kako bi korisnicima bili što pristupačniji", rekla je Rendić.

Kadav su u pitanju čitalački trendovi, Rendić ističe da su trenutno među najčitanijim krimići, trileri, psihologija, popularna medicina, filozofija, ali i romani klasične književnosti koji se uvijek čitaju.

"Imamo i korisnike koji se vraćaju romanima koje su nekada davno čitali, pa ih sada ponovo traže. Mi smo tu da ponudimo sve, ne samo književnost, već i stručnu literaturu“, navodi Rendić.

(Mondo)