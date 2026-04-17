Vještačka inteligencija u fokusu: Narodna i univerzitetska biblioteka RS domaćin COBISS Dana (FOTO)

Autor N.D.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci bila je domaćin ovogodišnjeg COBISS Dana, koji je 17. aprila okupio predstavnike biblioteka i institucija iz regiona, uz fokus na savremene digitalne usluge i inovacije u bibliotekarstvu.

DSC09804.JPG Izvor: Ustupljena fotografija

Manifestacija je organizovana u saradnji sa Institutom informacijskih znanosti, a centralna tema bila je „Vještačka inteligencija i sistemske inovacije u COBISS sistemu“, sa ciljem predstavljanja novih korisničkih servisa i unapređenja bibliotečko-informacionih sistema.

Skupu su prisustvovali brojni zvaničnici i predstavnici institucija iz Republike Srpske i regiona, među kojima i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, direktor Instituta informacijskih znanosti iz Maribora Aleš Bošnjak, kao i predstavnici nacionalnih biblioteka iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Tokom manifestacije dodijeljene su zahvalnice za izuzetan doprinos razvoju i unapređenju COBISS.RS sistema i saradnje sa Virtuelnom bibliotekom Republike Srpske. Svečanost je upotpunjena nastupom Ženskog kamernog hora „Iris“.

