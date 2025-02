Povratak dječijeg odjeljenja u NUB RS: "Otvaramo vrata za nove generacije čitalaca"

Dječije odjeljenje Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske (NUB RS) počinje sa radom 17. februara 2025. godine u zgradi Biblioteke u Jevrejskoj ulici br. 30, gdje je godinama bilo mjesto okupljanja mladih čitalaca.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Kako su objavili na društvenim mrežama, iako radovi na opremanju novih prostorija Dječijeg odjeljenja još nisu u potpunosti završeni, otvaraju vrata za nove generacije čitalaca kako bi mogli da dođu do naslova iz programa školske lektire i građe koja im je potrebna za nastavu, kao i do omiljenih pisanih avantura i bajki.

"Veliki povratak ovog odjeljenja rezultat je i želje brojnih čitalaca svih generacija koji su oduševljeni idejom o porodičnim članstvima koja će uskoro zaživjeti u Biblioteci", stoji u objavi.

Navode da će radno vrijeme Dječijeg odjeljenja biti od 8 do 19 časova svakim radnim danom i do 14 časova subotom, a prostorije se nalaze na četvrtom nivou zgrade do kojeg vodi lift.

Podsjećamo, Dječije odjeljenje JU Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske prestalo je sa radom u prostorijama u Boriku (Ul. Živojina Mišića br. 33), a razlog je upravo preseljenje Dječijeg odjeljenja u novoopremljeni prostor u centralnoj zgradi biblioteke.

Korisnici zatvorenog odjeljenja neće snositi nikakve troškove za nevraćene knjige, a članarina će biti produžena za onaj period koliko Dječije odjeljenje nije radilo.

"Brojni kretivni sadržaji i čitalačke avanture stižu u mjesecima koji su ispred nas, a ovo je samo prvi korak koji će naše čitaoce uvesti u novi ambijent", poručili su iz NUB RS.

(Mondo)