Najtraženija boja manikira ove sezone inspirisana je hit modnim komadom: Svi ga vole, a od sada i na noktima

Vrijeme je da izađemo iz rutine tamnih i sumornih boja zime i prihvatimo svijetliju nijansu za nokte. Znam, šta ste sada pomislili: Cvijeće. Ali ne, glavna boja ove sezone nisu ni cvijeće ni pastelne nijanse.

Izvor: Instagram

Proljeće nudi beskrajne mogućnosti da pratimo trendove i eksperimentišemo sa novim bojama i dizajnima koji odražavaju osvježavajuću i energičnu atmosferu sezone.

Boja noktiju koju očekujemo da viđamo svuda je plava i njene nijanse, koje su čak dobile naziv "džins nokti".

Ovo je potpuno drugačije od minimalističkog manikira kojeg smo viđali na društvenim mrežama, ili od zelene nijanse koja je bila trend početkom ove godine.

Ova nijansa odgovara svim tonovima kože i čak je odobrena od strane Selene Gomez, koja je viđena sa tamno plavom nijansom noktiju u videu za pesmu “Call Me When You Break Up”.

Plava zaista stvara elegantan i moderan manikir tokom cijele godine.

