Šta ste prvo vidjeli na slici? Ovaj test ličnosti otkriva vaš najveći strah za 3 sekunde

Test ličnosti otkriva koji je vaš najveći strah, a potrebno je samo da odgovorite šta ste prvo primijetili na slici.

Izvor: Printscreen/https://www.hibiny.ru/

Test ličnosti sa skrivenim značenjem može da bude zanimljiviji od klasičnih upitnika. Dok svjesni um analizira detalje, pažnju nam često prvo privuče ono što nam je u tom trenutku najzanimljivije. U psihologiji se pojam projekcije koristi za opisivanje načina na koji ponekad sopstvena osjećanja i iskustva prenosimo na ono što opažamo.

Pred vama je nadrealna slika sa šest skrivenih simbola. Posmatrajte je tri sekunde i obratite pažnju na to šta ste prvo primijetili.

Ženska silueta

Ako vam je prvo privukao pažnju ženski profil, ovaj test to povezuje sa strahom od odbacivanja i teškoćama u sticanju povjerenja. Možda vam je potrebno više vremena da se otvorite drugima, čak i kada vam pokazuju iskrenu naklonost. Ponekad potrebu za bliskošću možete skrivati iza samostalnosti i želje da sve držite pod kontrolom.

U psihologiji se izbjegavajući stil vezivanja povezuje sa nelagodom zbog prevelike bliskosti i teškoćama u oslanjanju na druge. Ipak, samo jedan odgovor na vizuelnom testu ne može da pokaže kakav je vaš stil vezivanja.

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Vuk ili druga zvijer

Ako ste prvo uočili predatora, test to povezuje sa pojačanom opreznošću. Možda često pažljivo pratite ponašanje ljudi oko sebe i pokušavate da predvidite šta bi moglo da se dogodi, čak i kada nema očiglednog razloga za zabrinutost.

Takav oprez ponekad može biti posljedica ranijih iskustava u kojima ste morali da budete na oprezu. Možda vam prijaju predvidljivost i jasni dogovori, dok vas iznenadne promjene u ponašanju drugih čine nesigurnim.

Sat

Ako vam je prvo pogled privukao sat, ovaj test to povezuje sa osjećajem da stalno žurite i da nemate dovoljno vremena. Možda se plašite da ćete nešto propustiti, zakasniti ili nećete ostvariti sve što ste planirali.

Potreba da sve bude završeno na vrijeme ponekad može da preraste u pretjerano opterećivanje obavezama. Kada sebi stalno postavljate visoke zahteve, teško vam je da se opustite čak i kada za to imate priliku.

Dugotrajna zabrinutost može da utiče na san, koncentraciju i svakodnevno funkcionisanje, pa je važno pronaći ravnotežu između obaveza i odmora.

Usamljeno drvo i mjesec

Ako ste prvo primijetili šuplje drvo na pozadini noćnog neba, test to povezuje sa strahom od neizvjesnosti i potrebom za sigurnošću. Možda volite da unaprijed znate šta vas čeka, da imate jasan plan i osjećaj da stvari držite pod kontrolom.

Neočekivani obrti mogu vam teško pasti, naročito kada nemate dovoljno informacija da biste procijenili šta će se dogoditi. Iza opreznog ponašanja ponekad se krije želja za podrškom koju nije lako zatražiti od drugih.

Figure u magli

Ako su vam prvo zapale za oko nejasne figure u magli, test to povezuje sa osjetljivošću na mišljenje drugih ljudi. Možda mnogo razmišljate o tome kako vas okolina doživljava i da li će neko kritikovati vaše odluke.

Zbog straha od osude možete prećutati svoje mišljenje, prilagođavati se drugima ili odustajati od onoga što zaista želite. Ako vam se ovo često dešava, korisno je da radite na samopouzdanju i da postepeno učite da izražavate svoje potrebe bez pretjeranog straha od tuđe reakcije.

Šta da uradite sa rezultatom?

Ako ste primijetili nekoliko simbola istovremeno, nema potrebe da tražite samo jedan „tačan“ odgovor. Razmislite o tome koja vam je slika bila najzanimljivija i kakve je asocijacije probudila u vama.

Važno je, međutim, imati na umu da ovakvi vizuelni testovi nisu naučno pouzdan način za otkrivanje skrivenih strahova, osobina ličnosti ili psiholoških problema. Oni ne postavljaju dijagnozu niti mogu da zamijene razgovor sa stručnjakom. Ipak, mogu da posluže kao povod za razmišljanje o sopstvenim osjećanjima, odnosima i navikama.