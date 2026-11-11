Slani uštipci od bundeve i sira: Jesenji doručak gotov za 20 minuta

Isprobajte slane uštipke od bundeve i sira. Jednostavan sezonski doručak priprema se za dvadesetak minuta, a najbolje se služi uz jogurt ili umak od bijelog luka.

Izvor: mondo/ai

Ako vam je ponestalo ideja za doručak, a volite jednostavna jela od sezonskih namirnica, slani uštipci od bundeve mogli bi biti pravi izbor. Mekani iznutra, blago hrskavi spolja i obogaćeni sirom i začinima, odlična su opcija za hladna jesenja jutra.

Bundeva je jedna od namirnica koje obilježavaju ovo doba godine, a osim za čorbe, pite i kolače, može se koristiti i za pripremu slanih jela. U kombinaciji s jajima, sirom i malo brašna dobija se smjesa od koje za svega dvadesetak minuta možete napraviti ukusan i zasitan doručak.

Sastojci za dvije osobe:

- 200 g očišćene bundeve

- 1 jaje

- 80 g feta sira ili drugog slanijeg sira

- 4–5 kašika brašna

- 2 kašike jogurta

- pola kašičice praška za pecivo

- prstohvat soli i bibera

- malo bijelog luka u prahu

- prstohvat majčine dušice ili origana

- ulje za pečenje

Priprema:

Bundevu prvo narendajte, pa je blago ocijedite rukama kako bi se uklonio višak tečnosti. U posudi umutite jaje, dodajte jogurt, izmrvljeni sir, brašno i prašak za pecivo, a zatim umiješajte bundevu i začine. Sve sjedinite dok ne dobijete gustu smjesu koja se može vaditi kašikom.

U zagrijan tiganj dodajte malo ulja, pa kašikom spuštajte manje količine smjese i blago ih pritisnite kako bi se formirali uštipci. Pecite ih na srednjoj temperaturi po nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu koricu. Gotove uštipke odložite na papirni ubrus kako bi se upio višak masnoće.

Poslužite ih dok su topli, uz grčki jogurt, pavlaku ili umak od bijelog luka. Po želji dodajte malo svježeg peršuna ili mladog luka.

Ovi uštipci su dokaz da bundeva ne mora završiti samo u slatkim receptima. Uz nekoliko osnovnih sastojaka, od nje možete napraviti topao, ukusan i sezonski doručak koji će vam uljepšati početak dana.

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(MONDO)