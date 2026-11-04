Prevrte su mekše od uštipaka, a lakše se prave: Ovo starinsko jelo baka nam je uvijek pravila za doručak

Isprobajte recept za starinske prevrte po receptu naših baka. Mekanije su od uštipaka, a čvršće od palačinaka. Savršene su uz kajmak, ajvar ili džem.

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Nekada su se za doručak ili večeru često pravile starinske prevrte. Jednostavno jelo od brašna, jaja, mlijeka i vode, koje se brzo priprema u tiganju.

Podsjećaju na deblje, manje palačinke, ali imaju drugačiju teksturu, sličniju uštipcima i najljepše su dok su još tople. Ne treba vam kvasac, mikser ni mnogo vremena, a možete ih poslužiti uz domaći sir, kajmak i jogurt ili uz džem i šećer za slatku varijantu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: pecivo

pecivo Porcije / količina: 4

4 Energetska vrijednost po porciji: 380 kcal

380 kcal Vrijeme pripreme: 10 min

10 min Vrijeme termičke obrade: 20 min

20 min Ukupno vrijeme: 30 min

Sastojci

300 g brašna

150 ml vode

150 ml mlijeka

2 jaja

1 ravna kašičica soli

ulje za prženje

Priprema

Korak 1: Umutite jaja

U dubljoj posudi razbijte jaja, dodajte so i kratko ih umutite viljuškom ili žicom. Sipajte mlijeko i vodu, pa promiješajte da se sastojci sjedine.

Korak 2: Napravite tijesto

Postepeno dodajte brašno i sve vrijeme miješajte kako se ne bi stvorile grudvice. Treba da dobijete glatku smjesu, nešto gušću od one za klasične palačinke. Ostavite je da odstoji nekoliko minuta dok pripremite tiganj.

Korak 3: Zagrijte ulje

U tiganj sipajte malo ulja i zagrijte ga na srednjoj temperaturi. Nije potrebno da prevrte plivaju u masnoći, ali dno tiganja treba da bude lijepo premazano.

Korak 4: Ispecite prevrte

Kutlačom zahvatite tijesto i sipajte ga u tiganj, oblikujući manje krugove. Prevrte treba da budu veće od uštipaka, a manje od palačinki. Pecite ih oko dva minuta sa jedne strane, dok ne porumene, zatim ih pažljivo okrenite i ispecite i drugu stranu.

Korak 5: Ocijedite i poslužite

Gotove prevrte vadite na tanjir obložen papirnim ubrusom kako bi upio višak masnoće. Poslužite ih dok su tople, uz omiljeni slani ili slatki dodatak kao što je domaći džem od šljiva.