Manastirski hljeb s maslinama: Evo kako se pravi po receptu igumana Onufrija Hilandarca

Napravite manastirski hljeb sa maslinama po receptu igumana Onufrija Hilandarca.
Otkrivamo tajnu manastirskog hljeba sa maslinama, pripremljenog po receptu igumana Onufrija Hilandarca, koji je napisao u knjizi "Svetogorski kuvar: Kulinarske priče o svetogorskom životu". Ovaj mirisni, domaći hljeb spaja jednostavne sastojke, bogat ukus maslina i paprika i duh monaške kuhinje, u kojoj se od malo pravi mnogo – s ljubavlju, strpljenjem i molitvom.
Sastojci:
500gr oštrog pšeničnog brašna
500gr mekog pšeničnog brašna
kašika kvasca
15gr soli
25gr soka od paradajza
50ml maslinovog ulja
500ml vode
malo bibera
20-30 zelenih maslina
4 zelene paprike, sitno isječene
Priprema:
Zamijesite tijesto na uobičajen način sa mlakom vodom, kvascem, brašnom i solju. Tijesto isijecite na četiri dijela, pa pritisnite lagano da dobijete oblik lepinje. Pospite po tijestu masline koje ste prethodno presjekli na pola i izvadili koštice, paprike i biber. Urolajte ga u male vekne.
Stavite vekne u podmazan pleh, da narastaju u rerni na niskoj temperaturi, ili van rerne na toplom.
Prije pečenja razmutite sok od paradajza u vodi i premažite vekne uz pomoć kuhinjske četke ili komada platna. Zahvaljujući paradajz soku hljepčići će dobiti lijepu boju. Pecite 30-40 minuta na 200 stepeni.
(Stvar ukusa/Mondo)