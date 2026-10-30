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Manastirski hljeb s maslinama: Evo kako se pravi po receptu igumana Onufrija Hilandarca

Manastirski hljeb s maslinama: Evo kako se pravi po receptu igumana Onufrija Hilandarca

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Napravite manastirski hljeb sa maslinama po receptu igumana Onufrija Hilandarca.

Manastirski hljeb s maslinama recept Izvor: Ai Info/Stvar ukusa

Otkrivamo tajnu manastirskog hljeba sa maslinama, pripremljenog po receptu igumana Onufrija Hilandarca, koji je napisao u knjizi "Svetogorski kuvar: Kulinarske priče o svetogorskom životu". Ovaj mirisni, domaći hljeb spaja jednostavne sastojke, bogat ukus maslina i paprika i duh monaške kuhinje, u kojoj se od malo pravi mnogo – s ljubavlju, strpljenjem i molitvom.

Sastojci:

500gr oštrog pšeničnog brašna
500gr mekog pšeničnog brašna
kašika kvasca
15gr soli
25gr soka od paradajza
50ml maslinovog ulja
500ml vode
malo bibera
20-30 zelenih maslina
4 zelene paprike, sitno isječene

Priprema:

Zamijesite tijesto na uobičajen način sa mlakom vodom, kvascem, brašnom i solju. Tijesto isijecite na četiri dijela, pa pritisnite lagano da dobijete oblik lepinje. Pospite po tijestu masline koje ste prethodno presjekli na pola i izvadili koštice, paprike i biber. Urolajte ga u male vekne.

Stavite vekne u podmazan pleh, da narastaju u rerni na niskoj temperaturi, ili van rerne na toplom.

Prije pečenja razmutite sok od paradajza u vodi i premažite vekne uz pomoć kuhinjske četke ili komada platna. Zahvaljujući paradajz soku hljepčići će dobiti lijepu boju. Pecite 30-40 minuta na 200 stepeni.

(Stvar ukusa/Mondo)

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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