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Gibanica paketići: Hrskavi spolja, mekani iznutra, odlični kao brza večera, ali i zakuska za slavlja i druženja

Gibanica paketići: Hrskavi spolja, mekani iznutra, odlični kao brza večera, ali i zakuska za slavlja i druženja

Autor Mihajlo Popović Izvor Stvar ukusa
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Pripremite ukusne gibanica paketiće sa sirom i jajima. Idealni su za slavlja ili kao brza večera uz jogurt.

Gibanica paketići sa sirom – jednostavan recept Izvor: Shutterstock

Kada vam se jede domaća pita, a ne želite da provodite mnogo vremena u kuhinji, ovi gibanica paketići mogu da budu pravo osvježenje na stolu.

Prave se od gotovih kora, a u sredini se krije bogat fil od sira, jaja i pavlake. Preliv od mlijeka, kisele vode i ulja čini kore sočnim, dok se površina tokom pečenja lijepo zapeče i postane hrskava.

Možete ih poslužiti za večeru uz jogurt, ponijeti na posao ili iznijeti uz još nekoliko vrsta predjela kada vam dolaze gosti.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: pite
  • Porcije / količina: 8
  • Energetska vrijednost po porciji: 450 kcal
  • Vrijeme pripreme: 25 minuta
  • Vrijeme termičke obrade: 40 minuta
  • Ukupno vrijeme: 65 minuta

Sastojci

  • 500 g svježeg sira
  • 2 jaja
  • 2 kašike kisele pavlake
  • So po ukusu
  • 400 g tankih kora za pitu
  • 200 ml mlijeka
  • 200 ml kisele vode
  • 100 ml ulja
  • 1 jaje za premazivanje
  • Susam

Priprema

Korak 1: Pripremite fil od sira

U većoj činiji pomiješajte svježi sir, dva jaja i kiselu pavlaku. Posolite po ukusu i sve dobro sjedinite. Ako je sir veoma vodenast, prethodno ga ocijedite kako fil ne bi bio previše rijedak.

Korak 2: Napravite preliv

U drugoj posudi sjedinite mlijeko, kiselu vodu i ulje. Ova mješavina služi da kore omekšaju i tokom pečenja dobiju sočnu sredinu i zapečenu površinu.

Korak 3: Oblikujte paketiće

Kore raširite na radnoj površini i isijecite na trake ili pravougaonike, u zavisnosti od veličine paketića koju želite. Na jedan kraj stavite kašiku fila, pa preklapajte tijesto tako da dobijete trouglove ili pravougaone paketiće. Postupak ponavljajte dok ne potrošite fil i kore.

Korak 4: Poređajte u pleh i prelijte

Paketiće slažite u blago nauljen pleh, jedan pored drugog. Prelijte ih pripremljenom mješavinom mlijeka, kisele vode i ulja, vodeći računa da tečnost dospije i između njih. Ostavite nekoliko minuta da kore upiju dio preliva.

Korak 5: Premažite jajetom

Umutite jedno jaje i premažite njime površinu paketića. Tako će tokom pečenja dobiti ljepšu, zlatnu boju. Pospite ih susamom.

Korak 6: Ispecite do zlatne boje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta, odnosno dok paketići ne porumene i kore ne postanu hrskave. Ako površina prebrzo tamni, provjerite ih pred kraj pečenja i po potrebi smanjite temperaturu.

Korak 7: Poslužite dok su topli

Kada ih izvadite iz rerne, ostavite ih nekoliko minuta da se malo prohlade. Poslužite ih uz jogurt, kiselo mlijeko ili drugu zakusku.

Dodatni savjet

Za posluženje na slavljima pravite manje paketiće jer se lakše uzimaju rukom i zgodniji su za serviranje na tacni.

(Mondo)

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Tagovi

recept gibanica pita

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