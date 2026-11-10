Slani mafini sa sirom i šunkom: Mekano pecivo gotovo za 45 minuta

Ovi slani mafini su savršeni za posluženje gostima ili kao užina na poslu. Brzo se pripremaju.

Izvor: SHUTTERSTOCK/HELENA ZOLOTUHINA

Slani mafini sa sirom i šunkom pripremaju se od sastojaka koje uglavnom već imamo u frižideru, a mogu da zamijene pecivo za doručak, posluže kao brza večera ili posluženje kada vam dolaze gosti.

Tijesto je mekano i bogato puterom, dok komadići šunke i sira daju pun ukus svakom zalogaju. Ne morate da mijesite tijesto niti da čekate da naraste, dovoljno je da sjedinite sastojke, rasporedite smjesu u kalupe i sačekate da mafini porumene.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: pecivo

Porcije / količina: 12

Energetska vrijednost po porciji: 220 kcal

Vrijeme pripreme: 15 min

Vrijeme termičke obrade: 30 min

Ukupno vrijeme: 45 min

Sastojci

100 g šunke

100 g tvrdog sira

150 ml mlijeka

100 g putera

3 jajeta

300 g brašna

2 kašičice praška za pecivo

so i biber po ukusu

Priprema

Korak 1: Priprema šunke i sira

Šunku i tvrdi sir isijecite na sitne kockice približno iste veličine. Tako će se ravnomjerno rasporediti kroz tijesto, pa će svaki mafin imati dovoljno nadjeva.

Korak 2: Mućenje jaja

U većoj činiji umutite jaja sa malo soli i bibera. Sipajte mlijeko i promiješajte, a zatim dodajte omekšali puter i nastavite da miješate dok se sastojci ne povežu.

Korak 3: Dodavanje suvih sastojaka

Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo, pa ga postepeno dodajte u smjesu sa jajima. Miješajte dok ne dobijete ujednačeno, gušće tijesto bez suvih grudvica.

Korak 4: Dodavanje šunke i sira

U tijesto ubacite pripremljenu šunku i sir. Sve lagano promiješajte špatulom kako bi se komadići ravnomjerno rasporedili.

Korak 5: Pečenje mafina

Kalupe za mafine podmažite puterom ili obložite papirnim korpicama. Smjesu rasporedite tako da svaki kalup bude napunjen do otprilike dvije trećine. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 190 stepeni oko 25–30 minuta, dok mafini ne narastu i dobiju zlatnu koricu. Provjerite čačkalicom da li je sredina pečena.

Korak 6: Hlađenje i posluživanje

Gotove mafine ostavite nekoliko minuta u kalupu, a zatim ih izvadite i prebacite na rešetku. Poslužite ih dok su još blago topli, kada je sir u unutrašnjosti mekan.

Bonus savjet:

U tijesto možete ubaciti sitno sjeckanu crvenu papriku, mladi luk ili nekoliko maslina. Važno je samo da dodaci ne budu previše vlažni.