Slani mafini sa sirom i šunkom: Mekano pecivo gotovo za 45 minuta

Ovi slani mafini su savršeni za posluženje gostima ili kao užina na poslu. Brzo se pripremaju.
Slani mafini sa sirom i šunkom pripremaju se od sastojaka koje uglavnom već imamo u frižideru, a mogu da zamijene pecivo za doručak, posluže kao brza večera ili posluženje kada vam dolaze gosti.
Tijesto je mekano i bogato puterom, dok komadići šunke i sira daju pun ukus svakom zalogaju. Ne morate da mijesite tijesto niti da čekate da naraste, dovoljno je da sjedinite sastojke, rasporedite smjesu u kalupe i sačekate da mafini porumene.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: pecivo
- Porcije / količina: 12
- Energetska vrijednost po porciji: 220 kcal
- Vrijeme pripreme: 15 min
- Vrijeme termičke obrade: 30 min
- Ukupno vrijeme: 45 min
Sastojci
- 100 g šunke
- 100 g tvrdog sira
- 150 ml mlijeka
- 100 g putera
- 3 jajeta
- 300 g brašna
- 2 kašičice praška za pecivo
- so i biber po ukusu
Priprema
Korak 1: Priprema šunke i sira
Šunku i tvrdi sir isijecite na sitne kockice približno iste veličine. Tako će se ravnomjerno rasporediti kroz tijesto, pa će svaki mafin imati dovoljno nadjeva.
Korak 2: Mućenje jaja
U većoj činiji umutite jaja sa malo soli i bibera. Sipajte mlijeko i promiješajte, a zatim dodajte omekšali puter i nastavite da miješate dok se sastojci ne povežu.
Korak 3: Dodavanje suvih sastojaka
Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo, pa ga postepeno dodajte u smjesu sa jajima. Miješajte dok ne dobijete ujednačeno, gušće tijesto bez suvih grudvica.
Korak 4: Dodavanje šunke i sira
U tijesto ubacite pripremljenu šunku i sir. Sve lagano promiješajte špatulom kako bi se komadići ravnomjerno rasporedili.
Korak 5: Pečenje mafina
Kalupe za mafine podmažite puterom ili obložite papirnim korpicama. Smjesu rasporedite tako da svaki kalup bude napunjen do otprilike dvije trećine. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 190 stepeni oko 25–30 minuta, dok mafini ne narastu i dobiju zlatnu koricu. Provjerite čačkalicom da li je sredina pečena.
Korak 6: Hlađenje i posluživanje
Gotove mafine ostavite nekoliko minuta u kalupu, a zatim ih izvadite i prebacite na rešetku. Poslužite ih dok su još blago topli, kada je sir u unutrašnjosti mekan.
Bonus savjet:
U tijesto možete ubaciti sitno sjeckanu crvenu papriku, mladi luk ili nekoliko maslina. Važno je samo da dodaci ne budu previše vlažni.