Domaće cimet rolnice mekane kao oblak

Napravite domaće cimet rolnice sa puterom, smeđim šećerom i cimetom. Donosimo jednostavan recept za mekane rolnice sa kremastim prelivom.

Izvor: mondo/ai

Miris cimeta i tek pečenog tijesta teško je nadmašiti, a domaće cimet rolnice jedan su od onih deserata kojima je teško odoljeti. Mekano tijesto, bogat nadjev od putera, smeđeg šećera i cimeta, uz kremasti preliv od sira, čine kombinaciju kojoj će se obradovati svi ljubitelji slatkiša.

Iako djeluju kao poslastica iz pekare, cimet rolnice možete jednostavno pripremiti kod kuće. Potrebno je malo strpljenja zbog dizanja tijesta, ali rezultat su mekane, mirisne i sočne rolnice koje su idealne za doručak, popodnevnu kafu ili desert.

Sastojci za domaće cimet rolnice

Od navedene količine dobićete oko 12 rolnica.

Za tijesto:

500 g glatkog brašna

250 ml mlakog mlijeka

7 g suvog kvasca

70 g šećera

1 jaje

80 g otopljenog putera

pola kašičice soli

Za nadjev:

100 g omekšalog putera

120 g smeđeg šećera

2 kašike cimeta

Za kremasti preliv:

100 g krem sira

40 g omekšalog putera

80 g šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanile

1 do 2 kašike mlijeka

Kako se prave cimet rolnice?

Priprema počinje aktiviranjem kvasca. U mlako mlijeko dodajte kvasac i kašičicu šećera, promiješajte i ostavite desetak minuta da se aktivira. Zatim dodajte brašno, preostali šećer, jaje, otopljeni puter i so, pa mijesite dok ne dobijete glatko i mekano tijesto.

Pokrijte tijesto čistom kuhinjskom krpom i ostavite ga na toplom oko sat vremena, odnosno dok ne udvostruči zapreminu.

Kada tijesto naraste, prebacite ga na pobrašnjenu radnu površinu i razvucite u pravougaonik. Premažite ga omekšalim puterom, a zatim ravnomjerno rasporedite mješavinu smeđeg šećera i cimeta. Tijesto čvrsto zarolajte po dužoj strani, pa isijecite na 12 približno jednakih komada.

Rolnice složite u podmazan pleh, ostavljajući malo prostora između njih, pokrijte i ostavite da odmaraju još 30 do 40 minuta.

Pecite ih u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20 do 25 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.

Dok se rolnice peku, pripremite preliv. Umutite krem sir, omekšali puter, šećer u prahu i vanilu, a zatim postepeno dodajte mlijeko dok ne dobijete glatku i mazivu kremu.

Gotove rolnice ostavite nekoliko minuta da se prohlade, pa ih premažite kremastim prelivom dok su još tople.

Mali trik za posebno sočne rolnice

Ako želite da cimet rolnice budu posebno mekane i sočne, prije pečenja ih možete preliti sa oko 50 ml mlakog slatkog vrhnja. Važno je i da ne pretjerate sa brašnom prilikom miješenja, jer tijesto treba da ostane mekano i blago ljepljivo.

Poslužite ih dok su još tople, uz šolju kafe ili čaja, i uživajte u mirisu cimeta koji će ispuniti cijelu kuću.

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