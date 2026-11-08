Recept za brze jogurt lepinjice: Kada stisnete prstima vidite kako tijesto diše

Kako da napravite jogurt lepinjice koje dišu koliko su mekane? Ovaj recept je odličan za doručak ili večeru, uz sir, jaja, suhomesnato, pa čak i slatko...

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Kada vam se jede topao, domaći hljeb, ali nemate vremena da čekate da kvasac odradi svoje, ove jogurt lepinjice su odlično rješenje. Ne zahtijevaju kvasac, dugo miješenje ni čekanje da tijesto naraste, a priprema je toliko jednostavna da ćete ih lako napraviti i kada ste u najvećoj žurbi.

Tajna njihove mekoće je u grčkom jogurtu, koji tijestu daje vlažnost, nježnu strukturu i blago kiselkastu notu. Spolja dobijaju tanku, rumenu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana i vazdušasta. Kada ih pritisnete prstima, tijesto se blago vraća i djeluje kao da diše!

Najljepše su dok su još tople, uz puter, mladi sir, kajmak ili omiljeni namaz. Od svega nekoliko sastojaka dobijate domaće pecivo koje možete poslužiti za doručak, večeru ili kao zamjenu za hljeb.

Sastojci:

240 g pšeničnog brašna

370–400 g gustog grčkog jogurta sobne temperature

12 g praška za pecivo

Pola kašičice soli

Pola kašičice šećera

Malo brašna za posipanje radne površine

Priprema:

Zagrijte rernu na 200 stepeni. Pleh obložite papirom za pečenje kako se lepinjice ne bi lijepile. U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, so i šećer. Važno je da se prašak za pecivo ravnomjerno rasporedi kako bi lepinjice tokom pečenja lijepo narasle.

Dodajte oko 370 g grčkog jogurta sobne temperature i miješajte kašikom ili rukom dok se sastojci ne povežu. Ako je tijesto previše suvo, postepeno dodajte još jogurta. Trebalo bi da bude mekano i blago ljepljivo, ali dovoljno kompaktno da možete da ga oblikujete. Prebacite tijesto na blago pobrašnjenu radnu površinu. Kratko ga oblikujte, bez dugog miješenja, pa podijelite na četiri približno jednaka dijela.

Od svakog dela oblikujte lopticu, stavite ih na pripremljen pleh i nježno pritisnite dlanom kako biste dobili oblik malih lepinja. Pecite oko 20 minuta na 200 stepeni, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite ih iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohlade. Poslužite ih dok su još tople, uz puter, sir ili kajmak.

Mali trik za posebno mekane lepinjice

Nemojte previše mijesiti tijesto niti dodavati mnogo brašna prilikom oblikovanja. Što ga duže obrađujete, to je veća mogućnost da pecivo postane tvrđe. Mekano tijesto i kratka priprema ključni su za vazdušastu sredinu.

(Stvar ukusa/Mondo)