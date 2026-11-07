Pileća paradajz čorba: Krije 1 sastojak koji joj daje gustinu, a krčka se bez mnogo posla

Pripremite brzu i hranljivu pileću čorbu sa paradajzom i povrćem, uz poseban sastojak koji joj daje savršenu gustinu.

Kada vam je potrebna topla, hranljiva čorba koja može da zamijeni i laganiji obrok, isprobajte ovaj recept sa pilećim batacima, paradajzom i puno povrća.

Posebna je po tome što se u nju dodaje krompir, koji se tokom dugog kuvanja raskuva i prirodno zgusne tečnost, pa nema potrebe za brašnom ili zaprškom.

Sve namirnice kuvaju se zajedno, a meso se na kraju odvaja od kostiju, usitnjava i vraća u lonac. Malo limuna i svježeg peršuna zaokružuju ukus i daju čorbi prijatnu svježinu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: čorba

čorba Porcije / količina: 4

4 Energetska vrijednost po porciji: 320 kcal

320 kcal Vrijeme pripreme: 15 min

15 min Vrijeme termičke obrade: 75 min

75 min Ukupno vrijeme: 90 min

Sastojci

2 veća pileća bataka sa karabatakom

2 velike mrkve

1 veći krompir

1 glavica crnog luka

200 ml pasiranog paradajza

4 čena bijelog luka

1 veza svježeg peršuna

1 crvena slatka paprika

2 koluta limuna

1 kašičica bibera u zrnu

2 kašičice mljevene slatke paprike

2 kašike ulja

1 l vode

so po ukusu

Priprema

Korak 1: Pripremite povrće

Mrkvu oljuštite i isijecite na kolutove, krompir na manje kocke, a crni luk sitno isjeckajte. Crvenu papriku očistite od sjemenki i isijecite na komade. Bijeli luk oljuštite i ostavite cijele čenove ili ih prepolovite.

Korak 2: Poređajte sastojke u lonac

U veći lonac stavite pripremljeno povrće, dodajte biber u zrnu, mljevenu papriku, so i ulje. Sve promiješajte kako bi se začini i ulje rasporedili po povrću. Preko povrća položite pileće batake, a zatim dodajte dva koluta limuna. Sipajte litar vode i pasirani paradajz, pa stavite lonac na šporet.

Korak 3: Kuvajte na tihoj vatri

Kada čorba provri, smanjite temperaturu na najnižu i kuvajte poklopljeno oko sat i 15 minuta. Povrće će omekšati, krompir će početi da se raspada, a piletina će postati toliko mekana da će se lako odvajati od kostiju.

Korak 4: Usitnite meso

Sklonite lonac sa šporeta. Izvadite pileće batake i kolutove limuna. Meso odvojite od kostiju i kože, pa ga rukama ili pomoću dvije viljuške usitnite na manje komade. Limun bacite kako čorba ne bi postala previše kisela.

Korak 5: Završite čorbu

Vratite usitnjenu piletinu u lonac. Sitno isjeckajte svježi peršun, dodajte ga u čorbu i promiješajte. Probajte, pa po potrebi dodajte još soli ili bibera. Poslužite dok je topla.

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Dodatni savjet

Začinite po svom ukusu: Ljubitelji ljutog mogu dodati malo tucane ljute paprike, dok će dodatni bijeli luk pojačati aromu.

(Mondo)