Pileća paradajz čorba: Krije 1 sastojak koji joj daje gustinu, a krčka se bez mnogo posla

Pripremite brzu i hranljivu pileću čorbu sa paradajzom i povrćem, uz poseban sastojak koji joj daje savršenu gustinu.
Kada vam je potrebna topla, hranljiva čorba koja može da zamijeni i laganiji obrok, isprobajte ovaj recept sa pilećim batacima, paradajzom i puno povrća.
Posebna je po tome što se u nju dodaje krompir, koji se tokom dugog kuvanja raskuva i prirodno zgusne tečnost, pa nema potrebe za brašnom ili zaprškom.
Sve namirnice kuvaju se zajedno, a meso se na kraju odvaja od kostiju, usitnjava i vraća u lonac. Malo limuna i svježeg peršuna zaokružuju ukus i daju čorbi prijatnu svježinu.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: čorba
- Porcije / količina: 4
- Energetska vrijednost po porciji: 320 kcal
- Vrijeme pripreme: 15 min
- Vrijeme termičke obrade: 75 min
- Ukupno vrijeme: 90 min
Sastojci
- 2 veća pileća bataka sa karabatakom
- 2 velike mrkve
- 1 veći krompir
- 1 glavica crnog luka
- 200 ml pasiranog paradajza
- 4 čena bijelog luka
- 1 veza svježeg peršuna
- 1 crvena slatka paprika
- 2 koluta limuna
- 1 kašičica bibera u zrnu
- 2 kašičice mljevene slatke paprike
- 2 kašike ulja
- 1 l vode
- so po ukusu
Priprema
Korak 1: Pripremite povrće
Mrkvu oljuštite i isijecite na kolutove, krompir na manje kocke, a crni luk sitno isjeckajte. Crvenu papriku očistite od sjemenki i isijecite na komade. Bijeli luk oljuštite i ostavite cijele čenove ili ih prepolovite.
Korak 2: Poređajte sastojke u lonac
U veći lonac stavite pripremljeno povrće, dodajte biber u zrnu, mljevenu papriku, so i ulje. Sve promiješajte kako bi se začini i ulje rasporedili po povrću. Preko povrća položite pileće batake, a zatim dodajte dva koluta limuna. Sipajte litar vode i pasirani paradajz, pa stavite lonac na šporet.
Korak 3: Kuvajte na tihoj vatri
Kada čorba provri, smanjite temperaturu na najnižu i kuvajte poklopljeno oko sat i 15 minuta. Povrće će omekšati, krompir će početi da se raspada, a piletina će postati toliko mekana da će se lako odvajati od kostiju.
Korak 4: Usitnite meso
Sklonite lonac sa šporeta. Izvadite pileće batake i kolutove limuna. Meso odvojite od kostiju i kože, pa ga rukama ili pomoću dvije viljuške usitnite na manje komade. Limun bacite kako čorba ne bi postala previše kisela.
Korak 5: Završite čorbu
Vratite usitnjenu piletinu u lonac. Sitno isjeckajte svježi peršun, dodajte ga u čorbu i promiješajte. Probajte, pa po potrebi dodajte još soli ili bibera. Poslužite dok je topla.
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Dodatni savjet
Začinite po svom ukusu: Ljubitelji ljutog mogu dodati malo tucane ljute paprike, dok će dodatni bijeli luk pojačati aromu.
(Mondo)