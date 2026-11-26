Treće koncertne večeri 9. Intime Jazz Festa, koja je održana 25. novembra u Banskom dvoru – Kulturnom centru, nastupio je Nenad Vasilić trio, predvođen jednim od najistaknutijih evropskih džez kontrabasista i kompozitora sa Balkana.

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Publika je imala priliku da uživa u jedinstvenom muzičkom izrazu koji spaja džez, improvizaciju i balkansko muzičko nasljeđe, dajući tradicionalnim motivima novu snagu u savremenom kamernom i džez kontekstu.

Nenad Vasilić, koji živi i radi u Beču, tokom više od tri decenije karijere izgradio je prepoznatljiv umjetnički izraz i objavio 16 albuma. Na koncertu su mu se pridružili pijanista Samo Hude i bubnjar Peđa Milutinović, sa kojima je ostvario muzički dijalog zasnovan na međusobnom osluškivanju, slobodi improvizacije i zajedničkom oblikovanju muzičke cjeline.

Koncert je donio spoj vrhunskog instrumentalizma i autorskog pristupa koji balkansko muzičko nasljeđe prepoznaje kao neiscrpan izvor inspiracije, potvrđujući njegov značaj u savremenom evropskom džezu.

Vidi opis Nenad Vasilić trio oduševio publiku, večeras David Jarh zatvara 9. Intime Jazz Fest (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 7 / 7

Jazz jam session okupio muzičare i publiku

Treća festivalska večer dobila je svoj nastavak i u banjalučkom Mac Tire Pub-u, gdje je održan jazz jam session.

Poznati banjalučki džez sastav Combine Quartet nastupio je pred publikom, a na bini su im se pridružili i učesnici festivala. Ovaj muzički susret donio je drugačiju atmosferu i priliku za neposrednije povezivanje muzičara i publike, u duhu spontanosti, improvizacije i zajedničkog uživanja u muzici.

David Jarh zatvara ovogodišnji festival

Deveti Intime Jazz Fest biće završen 26. novembra nastupom ansambla koji predvodi slovenački trubač, kompozitor i pedagog David Jarh.

Tokom svoje karijere Jarh je sarađivao sa brojnim velikanima džez muzike, među kojima su Art Farmer, Duško Gojković, Bob Mintzer i Don Menza.

Uz Jarha će nastupiti saksofonista Jaka Kopač, kontrabasista Branko Marković, dugogodišnji član Big benda Radio-televizije Srbije, pijanista Andreja Hristić, koji se usavršavao na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu, te bubnjar Miloš Grbatinić.

Njihov nastup donijeće snažan ansamblski zvuk, slobodu improvizacije i raznovrsnost savremenog džeza, čime će biti zaokružen ovogodišnji festivalski program.

(Mondo)