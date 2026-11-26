Provjerite koliko stepeni stvarno imate u stanu i sačuvajte hranu.

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Čim napolju udari prvi mraz, mnogi pomisle da frižider više ne mora da hladi kao tokom ljeta. Neki zato okrenu točkić na slabije, vjerujući da će tako uštedjeti struju. Međutim, temperatura frižidera zimi ne treba da se mijenja samo zato što je napolju hladno. Ako je unutra pretoplo, namirnice se mogu brže kvariti, a ako je prehladno, pojedine mogu da se zalede.

Hladnoća ispred zgrade ne znači da je hladno i u kuhinji. U zagrijanom stanu temperatura prostorije ostaje prilično ujednačena tokom cijele godine, pa frižider i zimi mora pravilno da čuva hranu.

Jedna brojka koja važi cijele godine

U frižideru treba održavati temperaturu od oko 4 stepena Celzijusa, odnosno ne više od 4°C. Ta preporuka važi i u januaru i u julu. Ne postoji posebna zimska temperatura na koju treba prebaciti uređaj.

Zašto baš 4 stepena? Niska temperatura usporava razmnožavanje mikroorganizama koji mogu da izazovu kvarenje hrane i bolesti koje se prenose hranom. Ipak, ni pravilno podešen frižider ne može zauvijek da sačuva namirnice. Važno je poštovati rokove trajanja i uputstva za čuvanje sa ambalaže.

Ako je temperatura previsoka, lako kvarljive namirnice mogu brže da izgube svježinu. S druge strane, ako frižider previše hladi, pojedine namirnice mogu da se zalede, naročito ako stoje uz zadnji zid ili na mjestu gdje je najhladnije.

Temperatura frižidera zimi i točkić koji zbunjuje

Najveća greška je vjerovanje da broj na regulatoru označava stepene Celzijusa. Kod mnogih modela brojevi od 1 do 5 ili od 1 do 7 označavaju jačinu hlađenja, a ne stvarnu temperaturu u unutrašnjosti. Zato podiok 5 ne znači da frižider hladi na 5 stepeni.

Najsigurnije je da nabavite termometar za frižider. Stavite ga na srednju policu, sačekajte da se temperatura stabilizuje, pa provjerite šta pokazuje. Ako je viša od 4°C, pojačajte hlađenje za jedan podiok i ponovo provjerite nakon nekoliko sati.

Posebnu pažnju obratite ako frižider držite u ostavi, garaži ili na zatvorenoj terasi. U takvim prostorijama zimi može biti veoma hladno, a neki uređaji ne rade pravilno ako je temperatura okoline ispod granice koju je odredio proizvođač. Zato obavezno pogledajte uputstvo za svoj model.

Pretrpan frižider hladi se teže

Slave, Nova godina, pune šerpe pred praznike - svi znamo kako izgleda frižider u decembru. Ipak, nemojte ga napuniti do posljednjeg centimetra. Hladan vazduh mora slobodno da kruži između namirnica kako bi se one ravnomjerno hladile.

Nemojte ni dugo držati vrata otvorena dok razmišljate šta ćete uzeti. Svaki put kada ih otvorite, topliji vazduh ulazi unutra, pa uređaj mora ponovo da rashladi prostor. Zato namirnice rasporedite tako da lako možete da ih pronađete i brzo zatvorite vrata.

Izvor: YouTube/AndrewDIY

Sirovo meso držite na najnižoj polici

Sirovo meso, piletinu i ribu čuvajte u zatvorenoj posudi na najnižoj polici. Tako ćete spriječiti da sokovi iz mesa iscure i kapnu po siru, kolačima ili već pripremljenim jelima.

Ovo je važno čak i kada frižider održava idealnu temperaturu. Hlađenje usporava razmnožavanje mikroorganizama, ali ne sprečava prenošenje bakterija sa sirove hrane na namirnice koje su spremne za jelo.

Zato ne podešavajte frižider napamet čim stigne zima. Provjerite termometrom koliko stepeni zaista ima unutra i trudite se da temperatura bude oko 4°C ili niža. To je mnogo pouzdanije od okretanja točkića prema godišnjem dobu, piše Krstarica.

(Mondo)