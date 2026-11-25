Koje 3 stvari treba da izbacite iz hodnika da bi prostor izgledao veće, luksuznije i prostrano. Imaće efekat čim uđete na vrata..

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Hodnik je prva prostorija koju ugledamo kada uđemo u stan, ali često upravo u njemu nastaje najveći nered. Jakne, obuća, torbe i razne sitnice koje odlažemo čim pređemo prag lako stvore utisak da je prostor mnogo manji i neuredniji nego što zaista jeste.

Međutim, da biste osvježili hodnik, ne morate da kupujete novi namještaj, mijenjate podove ili krečite zidove. Dovoljno je da iz njega uklonite tri grupe stvari koje nepotrebno zauzimaju prostor. Ovaj jednostavan trik može da učini da ulazni dio doma izgleda prostranije, urednije i modernije.

1. Ljetnje stvari kojima više nije mjesto u hodniku

Prvo što treba da sklonite jesu predmeti koji pripadaju toplijem dijelu godine. Sandale, patike koje više ne nosite, tanke jakne, kačketi, torbe za plažu i drugi ljetni dodaci ne treba da zauzimaju prostor koji će vam sada biti potreban za zimsku garderobu i obuću.

Umjesto da ih ostavite na policama ili u ormariću, spakujte ih u kutije i premestite u garderober, ostavu ili gornje dijelove ormara. U hodniku ostavite samo ono što redovno koristite. Na taj način oslobodićete dragocjeni prostor, a posebno će vam značiti kada počnete da odlažete deblje jakne, čizme i kišobrane.

U galeriji ispod pogledajte praktične ideje za uređenje hodnika!

Vidi opis 3 stvari koje hitno treba da izbacite iz hodnika: Izgledaće veće, skuplje i modernije Hodnik Opremanje malog hodnika Klupa za hodnik za delom za cipele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock.AI Generator/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Sheila Say/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Dariusz Jarzabek/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

2. Višak obuće koju rijetko nosite

Druga stvar koja vizuelno opterećuje hodnik jeste prevelika količina obuće. Često se dešava da pored vrata stoji nekoliko pari cipela, patika i papuča, iako se većina njih koristi tek povremeno.

Umjesto da sva obuća bude izložena, ostavite pri ruci samo parove koje svakodnevno nosite. Ostale očistite i odložite u ormar ili kutije. Posebno dobro rješenje za male i uske hodnike jesu plitki, zatvoreni ormarići za cipele. Oni skrivaju obuću od pogleda, ne zauzimaju mnogo mjesta i stvaraju utisak urednijeg prostora. Neki modeli imaju dubinu od svega 17 do 18 centimetara, pa mogu da budu praktični čak i u veoma uskim prolazima.

3. Kese, pošta i sitnice koje nemaju svoje mjesto

Treća grupa stvari možda najviše doprinosi utisku nereda. To su kese, reklamni materijali, pošta, torbe, sportska oprema i razne sitnice koje privremeno ostavljamo pored vrata, a zatim zaboravimo da ih sklonimo.

Problem nastaje kada privremeno odlaganje postane svakodnevna navika. Predmeti se gomilaju, površine postaju zatrpane, a hodnik izgleda neuredno čak i kada je ostatak stana besprijekorno sređen.

Zato je važno da svaka stvar dobije svoje mjesto. Za ključeve možete da postavite malu policu ili posudu, za kišobrane držač, a za torbe nekoliko čvrstih zidnih kukica.

U malom hodniku bolje je imati nekoliko pažljivo odabranih mjesta za odlaganje nego mnogo otvorenih polica na kojima će se stvari gomilati.

U galeriji ispod pogledajte praktičan element za mali hodnik!

Vidi opis 3 stvari koje hitno treba da izbacite iz hodnika: Izgledaće veće, skuplje i modernije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Tiktok printscreen / Lilycabinet Br. slika: 12 12 / 12 AD

Još jedan trik za uredniji hodnik

Kada uklonite višak stvari, obratite pažnju na organizaciju prostora. Ako imate malo mjesta, birajte plitke ormariće za obuću, zidne kukice i jednostavne police. Tako ćete iskoristiti zidove, a pod ostaviti što slobodnijim.

Posebno je važno da napravite kutak za mokru obuću i kišobrane. Niska tacna za cipele može da spriječi da se voda i blato raznose po podu, dok je za kišobrane najbolje predvidjeti stalak sa posudom za kapanje. Mokre jakne i obuću nemojte odmah zatvarati u ormare – prvo ih ostavite da se osuše kako se vlaga ne bi zadržavala u namještaju.

Najvažnije pravilo je jednostavno: u hodniku držite samo ono što vam je zaista potrebno. Kada uklonite višak i svakoj stvari odredite mjesto, čak i mali ulazni prostor može da izgleda mnogo veće, skladnije i elegantnije.

(Mondo)