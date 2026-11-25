Ako vam je ponestalo ideja za zdrav doručak, postoji jednostavan recept koji možete prilagoditi svom ukusu. Ovas je bogat vlaknima, a priprema se sa svega nekoliko sastojaka.

Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock

Doručak ne mora da bude komplikovan niti da zahtijeva mnogo vremena kako bi bio hranljiv i zasitan. Jedna od namirnica koja se već dugo preporučuje kao dobar izbor za prvi obrok u danu jeste ovas, odnosno zob. Od njega se pravi ovsena kaša koja može da se kombinuje sa različitim sastojcima, pa je podjednako dobra opcija za one koji vole slatke, ali i slane doručke.

Iako se danas najčešće kupuju ovsene pahuljice, za pripremu kaše može da se koristi i cijelo zrno ovsa. Upravo se manje prerađene varijante često izdvajaju zbog očuvane strukture zrna i sadržaja vlakana.

Ovas je posebno bogat beta-glukanom, vrstom rastvorljivih vlakana koja imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Ona usporavaju varenje, doprinose dužem osjećaju sitosti i mogu da pomognu u održavanju stabilnijeg nivoa šećera u krvi nakon obroka.

Zašto je dobro da ovsenu kašu uvrstite u doručak?

Vidi opis Jedite ovo za doručak i nećete ogladnjeti do ručka: Jedna namirnica čini čuda za organizam Hrana koju jedemo direktno utiče na funkcionisanje našeg mozga. Dr Čubrilo je istakao da ovsena kaša ne pomaže mršavljenju. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Aytalina/Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Shutterstock/mynewturtle Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Shutterstock/Franci Leoncio Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Africa Studio/Shutterstock.com Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Branislav Nenin/Shutterstock.com Br. slika: 9 9 / 9 AD

Jedna od najvećih prednosti ovsa jeste njegov uticaj na varenje. Zahvaljujući vlaknima, doprinosi redovnom pražnjenju crijeva i normalnom radu digestivnog sistema. To je posebno važno za osobe koje ne unose dovoljno vlakana kroz svakodnevnu ishranu.

Osim toga, beta-glukan iz ovsa može da pomogne u snižavanju nivoa LDL, odnosno takozvanog lošeg holesterola. Zbog toga se ova žitarica često preporučuje kao dio uravnotežene ishrane koja doprinosi očuvanju zdravlja srca.

Ovsena kaša može da bude dobar izbor i za osobe koje žele da regulišu tjelesnu težinu. Vlakna upijaju vodu i stvaraju osjećaj sitosti, zbog čega nakon obroka možete duže da budete zadovoljni i imate manju potrebu za grickalicama između obroka.

Važno je i kako pripremate kašu. Ako joj dodajete velike količine šećera, čokolade ili zaslađenih preliva, njen nutritivni sastav se mijenja. Zato je najbolje da je kombinujete je sa voćem, orašastim plodovima, sjemenkama ili manjom količinom meda.

Recept za ovsenu kašu od cijelog zrna

Za pripremu ovog doručka potrebno je:

1 šolja ovsa u zrnu

4 šolje vode ili mlijeka

1 kašika meda (po želji)

1 kašičica cimeta

2 kašike suvog grožđa

Priprema:

Ovas najprije potopite u hladnu vodu i ostavite preko noći. Ujutru procijedite zrna, stavite ih u šerpu i kuvajte u vodi ili mlijeku oko 15 do 20 minuta, odnosno dok ne omekšaju i ne dobiju kremastu strukturu. Vrijeme kuvanja može da bude duže, u zavisnosti od vrste i prethodne obrade zrna.

Kada je kaša gotova, dodajte med, cimet i suvo grožđe. Sve dobro promiješajte i poslužite dok je toplo.

Možete da je jedete i u slanoj varijanti

Ako niste ljubitelj slatkih doručaka, ovas je odlična osnova i za slani obrok. U skuvanu kašu možete da dodate kuvano jaje, malo sira, mladog kajmaka ili jogurta, kao i povrće po želji. Za još hranljiviju kombinaciju, dobar izbor su jaje i svježe povrće, jer ćete tako obroku da dodate i proteine.

Prednost ovog doručka je upravo u tome što ne morate svakog jutra da jedete isto. Mijenjanjem dodataka dobijate potpuno drugačiji ukus, a osnovu čini ista jednostavna namirnica.

Ovsena kaša zato može da bude praktično rješenje za sve koji žele da dan započnu kvalitetnim obrokom, bez komplikovane pripreme i skupih sastojaka.

(MONDO)