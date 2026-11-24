Ako planirate da obnovite kolekciju čizama, neka od ova tri modela mogla da budu odličan izbor.

Izvor: Instagram printscreen

Iako su čizme prije svega tu da nas zaštite od hladnoće i zimskih padavina, ove sezone one preuzimaju glavnu riječ u svakoj modnoj kombinaciji. Modni dizajneri su za zimu 2026. pripremili savršen spoj udobnosti i upečatljivog dizajna, vraćajući u život neke pomalo zaboravljene siluete, ali i donoseći moderne detalje koji osvježavaju klasiku.

Ako želite da vaš zimski stil izgleda besprijekorno, obratite pažnju na ova tri ključna modela.

1. Nabrane čizme širokih sara (slouchy modeli)

Čizme sa širokim, opuštenim obodom koje se blago nabiraju oko noge, u svijetu mode poznatije kao slouchy modeli, jedan su od najizraženijih trendova ove sezone. Posebno se izdvajaju varijante od meke kože koje svakom stajlingu daju dozu ležerne elegancije i luksuza. Izuzetno su zahvalne za kombinovanje, odlično izgledaju uz kratke suknje, pletene haljine i duge, strukirane kapute.

2. Čarapa-čizme

Model koji je tokom 2010-ih godina bio nezaobilazan u garderoberu svake trendseterke ponovo se na velika vrata vraća na modnu scenu. Čarapa-čizme savršeno prate liniju noge i vizuelno je izdužuju, a ove zime dolaze u najrazličitijim dužinama - od praktičnih gležnjača do efektnih modela iznad koljena. Dostupne su i sa ravnim đonom i sa visokom potpeticom, što ih čini idealnim izborom i za dnevne kombinacije sa pantalonama, i za večernje izlaske uz haljine i suknje.

3. Čizme sa metalnim kopčama i kaiševima

Klasične zimske čizme ove sezone dobijaju znatno odvažniji i efektniji izgled zahvaljujući detaljima poput metalnih kopči i kaiševa. Umjesto klasične crne, u prvi plan dolaze bogate, tople nijanse kestena, konjaka i bordo boje, koje unose dinamiku u zimske kombinacije. Ovi modeli su pun pogodak za svaki dan jer uspješno spajaju maksimalnu udobnost sa atraktivnim, pomalo buntovnim detaljima.

Bez obzira na to da li više naginjete ležernoj eleganciji, minimalističkim linijama ili odvažnim detaljima, ovi modeli dokazuju da zimska obuća ne mora da bude monotona. Pravi par čizama ne samo da će vas ugrejati tokom najhladnijih dana, već će u sekundi podići i najjednostavniju svakodnevnu kombinaciju.