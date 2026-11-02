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Moderne crne čizme za zimu 2026: Modeli koji dići svaku kombinaciju na viši nivo

Moderne crne čizme za zimu 2026: Modeli koji dići svaku kombinaciju na viši nivo

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Crne čizme su ključni komad za zimu 2026: od elegantnih do boho-šik modela, pronađite savršeni par za svoj stil.

Moderne crne čizme za zimu 2026 Izvor: Instagram / oliviatps

Ako postoji jedan komad u koji se tokom hladnijih dana isplati uložiti bez trunke griže savijesti, to je besprijekoran par crnih čizama. One su temelj jesenje i zimske garderobe, ali ove sezone klasični modeli dobijaju sasvim novu, ultra-modernu dimenziju.

Vodeći svjetski modni magazini i piste jasni su u svojoj poruci: crna čizma nije samo praktičan izbor, već glavni estetski pečat cijelog autfita.

  •  „Second-Skin” i jahaći modeli do koljena: Elegantne, uske čizme od meke ili streč kože koje prate liniju noge i djeluju poput druge kože. Tu su i čvrste, strukturirane ravne čizme do koljena sa suptilnim stilskim stavom devedesetih – savršene uz pletene haljine, midi suknje i uske pantalone.
  • Mekane, ležerne „slouchy” čizme: Naborena koža i opuštene siluete donose suptilni boho-šik i vibracije sedamdesetih godina prošlog vijeka. Ovi modeli daju dozu nenametljivog luksuza i najbolje izgledaju kada se kombinuju sa lepršavim materijalima ili predimenzioniranim kaputima.
  • Gotički detalji, kopče i sjajna croc tekstura: Za one koji vole mrvicu robusnijeg stava, bajkerske čizme sa izraženim kopčama, kao i crne čizme sa reljefnim finišom u vidu krokodilske kože, unose preko potreban kontrast u monohromatske zimske kombinacije.

Od bezvremenske elegancije do urbanog stila, u galeriji idvajamo najzanimljivije modele u skladu s aktuelnim trendovima.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

čizme moda trendovi

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