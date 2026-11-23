Umjesto brisanja stakala krpom i gubljenja dragocjenog vremena pred jutarnji polazak na posao, pravilno podešavanje ventilacije u kabini u samo tri poteza izvlači vlagu iz vazduha.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Uroš Arsić

Sa dolaskom hladnijeg vremena zamagljena šoferšajbna mnogim vozačima postaje svakodnevni problem. Međutim, stručnjak za automobile objasnio je da postoje tri jednostavna dugmeta koja je potrebno pritisnuti kako bi se staklo odmaglilo u rekordnom roku.

Ovaj trik važno je poznavati ne samo zato što omogućava brži nastavak vožnje, već i zato što može pomoći u izbjegavanju novčanih kazni i kaznenih poena na vozačkoj dozvoli, piše San.

Način odmagljivanja šoferšajbne

Ben Kastard, stručnjak iz kompanije Motorpoint, ističe da klima-uređaj ne bi trebalo zanemarivati čak ni kada su prozori zamagljeni, a spoljašnje temperature niske.

Objasnio je da klima-uređaj u automobilu može djelovati poput odvlaživača vazduha i dodao: "Iako se klima-uređaj češće koristi tokom ljeta, njegova funkcija je veoma korisna i za održavanje suvog vazduha u unutrašnjosti automobila."

"Nakon što zatvorite prozore, pronađite oznaku za recirkulaciju vazduha, koja je najčešće prikazana kao zakrivljena strelica unutar siluete automobila, i proverite da li je isključena. Ostavljanje te funkcije uključenom česta je greška. Tek kada vazduh prestane neprestano da kruži unutar vozila, automobil će ponovo početi da uvlači svjež vazduh spolja, koji je vjerovatno suvlji i tako pomaže u smanjenju kondenzacije", nastavio je.

Vozači ovo zanemaruju

Ben je takođe upozorio vozače da ne zanemaruju posebnu funkciju za odmrzavanje i odmagljivanje stakala, koja usmjerava snažan mlaz vazduha prema vjetrobranskom staklu.

"Vozači bi trebalo da potraže dugme na kojem je prikazano vjetrobransko staklo sa tri strelice usmjerene nagore. Dugme sa simbolom zaobljenog vetrobranskog stakla služi za odmagljivanje prednjeg stakla, dok je dugme sa pravougaonim simbolom namijenjeno zadnjem staklu. Kada se ova funkcija koristi u kombinaciji sa isključenom recirkulacijom vazduha i uključenim klima-uređajem, riječ je o veoma efikasnom načinu odmagljivanja stakala. Jednako je korisna i tokom vožnje ako prozori iznenada počnu da se magle", napomenuo je.

Zanemarivanje zamagljene šoferšajbne i izlazak na put prije nego što se obezbijedi dobra vidljivost mogu rezultirati visokim novčanim kaznama. Vozači koje policija zatekne za volanom automobila sa zamagljenim vjetrobranskim staklom mogu dobiti kaznu.

(Mondo)