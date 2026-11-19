Horch 930S iz 1939. godine jedan je od najrjeđih luksuznih automobila. Ima ugrađenu sudoperu sa toplom i hladnom vodom, sjedišta koja se pretvaraju u ležaj i V8 motor.

Izvor: Facebook/Supercar Blondie

Na prvi pogled djeluje kao elegantan luksuzni automobil iz 1939. godine, ali ovaj primjerak krije detalj koji bi iznenadio i današnje vozače. U pitanju je Horch 930S, automobil koji ima ugrađenu sudoperu sa toplom i hladnom vodom.

Sudopera se izvlači ispred prednjeg blatobrana, a topla voda dolazi iz sistema povezanog sa hlađenjem motora. Da, dobro ste pročitali. Sudopera je bila ugrađena u automobil, a mogla je da se izvuče ispred prednjeg blatobrana kada je potrebno.

Posebno je zanimljivo rješenje za toplu vodu, koja se zagrijavala pomoću sistema povezanog sa hlađenjem motora. Tako su putnici u ovom luksuznom automobilu mogli da imaju pristup vodi čak i tokom putovanja.

Međutim, sudopera je samo jedan od detalja koji pokazuju koliko se pažnje posvećivalo udobnosti i praktičnosti. Horch 930S imao je vrata koja su se širom otvarala, bez srednjeg stuba koji bi otežavao ulazak i izlazak iz vozila.

Sjedišta su mogla da se obore i pretvore u prostor za spavanje, što je automobil činilo pogodnim i za duža putovanja.

Posebnu pažnju privlači i enterijer. Instrument-tabla izrađena je od poliranog drveta, uz brojne hromirane detalje, pojedinačne okrugle pokazivače i sat postavljen na sredini.

Na vratima su se nalazile hromirane ručke, dok su paneli bili presvučeni kvalitetnom tkaninom. Prozori su se spuštali ručno, pomoću klasičnog mehanizma.

Horch 930S imao je i prostran prtljažnik, dok se ispod haube nalazio V8 motor zapremine 3,8 litara, sa približno 92 konjske snage.

Vidi opis Auto koji ima sudoperu sa toplom vodom: Kakvo su čudo Nijemci napravili, ovo nema ni Majbah od pola miliona evra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Facebook/Supercar Blondie Br. slika: 14 14 / 14

Za današnje standarde to možda ne djeluje impresivno, ali je u pitanju automobil nastao 1939. godine, kada su ovakva tehnička i luksuzna rješenja bila prava rijetkost.

Upravo zbog svega toga ovaj model zauzima posebno mjesto u istoriji automobila. Proizvedeno je svega nekoliko primjeraka, zbog čega se Horch 930S danas smatra jednim od najrjeđih luksuznih automobila svog vremena.

I dok se danas proizvođači takmiče u tome ko će ponuditi veći ekran, više elektronskih sistema i udobnija sjedišta, Horch je još prije skoro 90 godina imao ideju koja i dalje zvuči nevjerovatno - automobil sa sopstvenom sudoperom i toplom vodom.

(Mondo)