Horch 930S iz 1939. godine jedan je od najrjeđih luksuznih automobila. Ima ugrađenu sudoperu sa toplom i hladnom vodom, sjedišta koja se pretvaraju u ležaj i V8 motor.
Na prvi pogled djeluje kao elegantan luksuzni automobil iz 1939. godine, ali ovaj primjerak krije detalj koji bi iznenadio i današnje vozače. U pitanju je Horch 930S, automobil koji ima ugrađenu sudoperu sa toplom i hladnom vodom.
Sudopera se izvlači ispred prednjeg blatobrana, a topla voda dolazi iz sistema povezanog sa hlađenjem motora. Da, dobro ste pročitali. Sudopera je bila ugrađena u automobil, a mogla je da se izvuče ispred prednjeg blatobrana kada je potrebno.
Posebno je zanimljivo rješenje za toplu vodu, koja se zagrijavala pomoću sistema povezanog sa hlađenjem motora. Tako su putnici u ovom luksuznom automobilu mogli da imaju pristup vodi čak i tokom putovanja.
Međutim, sudopera je samo jedan od detalja koji pokazuju koliko se pažnje posvećivalo udobnosti i praktičnosti. Horch 930S imao je vrata koja su se širom otvarala, bez srednjeg stuba koji bi otežavao ulazak i izlazak iz vozila.
Sjedišta su mogla da se obore i pretvore u prostor za spavanje, što je automobil činilo pogodnim i za duža putovanja.
Posebnu pažnju privlači i enterijer. Instrument-tabla izrađena je od poliranog drveta, uz brojne hromirane detalje, pojedinačne okrugle pokazivače i sat postavljen na sredini.
Na vratima su se nalazile hromirane ručke, dok su paneli bili presvučeni kvalitetnom tkaninom. Prozori su se spuštali ručno, pomoću klasičnog mehanizma.
Horch 930S imao je i prostran prtljažnik, dok se ispod haube nalazio V8 motor zapremine 3,8 litara, sa približno 92 konjske snage.
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Za današnje standarde to možda ne djeluje impresivno, ali je u pitanju automobil nastao 1939. godine, kada su ovakva tehnička i luksuzna rješenja bila prava rijetkost.
Upravo zbog svega toga ovaj model zauzima posebno mjesto u istoriji automobila. Proizvedeno je svega nekoliko primjeraka, zbog čega se Horch 930S danas smatra jednim od najrjeđih luksuznih automobila svog vremena.
I dok se danas proizvođači takmiče u tome ko će ponuditi veći ekran, više elektronskih sistema i udobnija sjedišta, Horch je još prije skoro 90 godina imao ideju koja i dalje zvuči nevjerovatno - automobil sa sopstvenom sudoperom i toplom vodom.
(Mondo)