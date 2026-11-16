Jeftin trik pomaže da vam ne magle stakla u autu tokom jeseni i zime, isprobajte ga.

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Sa dolaskom hladnijih dana mnogi vozači suočavaju se sa istim problemom – zamagljenim staklima automobila koja otežavaju vidljivost, naročito tokom jutarnjih sati. Iako većina koristi grijanje ili klima-uređaj kako bi uklonila kondenzaciju, stručnjaci za automobile ukazuju na još jedan, prilično neobičan trik koji podrazumijeva korišćenje običnih kesica čaja.

Prema pisanju britanskog Ekspresa, kesice čaja, posebno crnog i zelenog, mogu da pomognu u smanjenju vlage u unutrašnjosti automobila. Riječ je o jednostavnom i jeftinom rješenju koje se zasniva na sposobnosti osušenih listića čaja da upijaju određenu količinu vlage iz vazduha.

Zašto se stakla automobila zamagljuju?

Problem zamagljenih stakala naročito je izražen tokom jeseni i zime, kada razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature automobila postaje sve veća.

Kondenzacija nastaje kada topao i vlažan vazduh iz unutrašnjosti vozila dođe u dodir sa hladnim staklom. Vazduh se uz površinu stakla hladi, a kada dostigne temperaturu na kojoj više ne može da zadrži svu vodenu paru, ona se pretvara u sitne kapljice vode.

Zbog toga se vjetrobransko i bočna stakla često zamagljuju, čak i kada automobil nije dugo korišćen.

Situaciju dodatno pogoršavaju mokra obuća, vlažne patosnice, kišobrani i jakne koje unosimo u automobil. Sva ta vlaga ostaje u kabini, naročito kada su prozori zatvoreni, a ventilacija nedovoljna.

Kesica čaja protiv zamagljenih stakala u autu

Izvor: AI Info/Lepa i srećna

Kako kesice čaja mogu da pomognu?

Ben Pičer, stručnjak za automobile iz kompanije DPF Experts, objašnjava da listići crnog i zelenog čaja imaju sposobnost upijanja vlage, zbog čega se mogu koristiti kao jednostavno pomoćno sredstvo za smanjenje kondenzacije.

Njegov savjet je da se nekoliko kesica čaja rasporedi po unutrašnjosti automobila, na primjer u pregradama na vratima, držačima za čaše ili drugim manjim prostorima.

Kesice mogu postepeno da upijaju određenu količinu vlage iz okolnog vazduha i tako eventualno doprinesu smanjenju zamagljivanja stakala.

Mogu se koristiti i već upotrijebljene kesice, ali uz jedan važan uslov – moraju prethodno da budu potpuno osušene. Vlažne kesice ostavljene u zatvorenom automobilu mogu da imaju suprotan efekat, odnosno da povećaju vlagu i stvore uslove za razvoj buđi.

Takođe, kesice treba redovno mijenjati, jer njihov kapacitet upijanja nije neograničen.

Pičer ističe da čaj ne može da zamijeni namjenski odvlaživač vazduha, ali da predstavlja pristupačnu mogućnost za ublažavanje manjih problema sa vlagom.

Još jedna potencijalna prednost jeste ublažavanje neprijatnih mirisa, mada efekat zavisi od vrste čaja, količine i uzroka mirisa.

Ipak, važno je naglasiti da ne postoje kvalitetni uporedni testovi koji bi pokazali koliko nekoliko kesica čaja zaista smanjuje vlažnost u automobilu. Njihov efekat je ograničen i ne treba očekivati da će riješiti ozbiljan problem kondenzacije.

Postoji i efikasnije rješenje za zamagljena stakla

Stručnjaci njemačke organizacije TÜV NORD savjetuju da vozači koji imaju problema sa vlagom najprije provjere stanje ventilacionog sistema, kabinskog filtera i gumenih zaptivki na vratima i prozorima.

Ako voda prodire u unutrašnjost automobila, kesice čaja ili bilo koje drugo sredstvo za upijanje vlage neće otkloniti uzrok problema.

Za smanjenje vlage korisnije mogu biti posebne vrećice sa silika-gelom, materijalom koji je namjenski napravljen za upijanje vodene pare. Takvi proizvodi mogu da se koriste više puta, u skladu sa uputstvom proizvođača.

Kada su stakla već zamagljena, najbrži način za njihovo odmagljivanje jeste uključivanje ventilacije usmjerene ka vjetrobranu, uz topao vazduh i klima-uređaj koji pomaže u uklanjanju vlage.

Preporučuje se i isključivanje recirkulacije vazduha kako bi u kabinu ulazio svjež vazduh, dok mokre patosnice i druge vlažne predmete treba što prije osušiti.

Čista stakla takođe se manje zamagljuju, jer nečistoće na njihovoj površini olakšavaju zadržavanje sitnih kapljica vode.

Kesice čaja su samo pomoćno sredstvo

Iako ideja da nekoliko kesica čaja može da pomogne protiv zamagljivanja automobila zvuči neobično, ona ima određenu fizičku osnovu. Ipak, ovaj trik treba posmatrati kao dodatnu mjeru, a ne kao zamjenu za ispravnu ventilaciju, odvlaživanje i redovno održavanje vozila.

Najvažnije je da vozači prije polaska potpuno uklone kondenzaciju sa stakala, jer smanjena vidljivost može ozbiljno da ugrozi bezbjednost u saobraćaju.

(Mondo)