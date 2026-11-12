Mate Rimac stavlja tačku na projekat vredan milijarde: Nevera završila svoju misiju

Iako je prvobitni plan predviđao seriju od 150 automobila, hrvatski proizvođač stavlja tačku na svoj najpoznatiji električni hiperautomobil nakon ukupno 71 isporučenog primjerka.

Izvor: Instagram/materimac

Kompanija Rimac privodi kraju proizvodnju modela Nevera. Hrvatski proizvođač automobila sklapa posljednjih 10 primjeraka verzije Nevera R, koji bi trebalo da budu isporučeni kupcima do kraja ove godine, čime se stavlja tačka na ovaj projekat.

U video-snimku objavljenom na Instagramu, Mate Rimac je otkrio da će Rimac Automobili proizvesti ukupno 71 primjerak ovog hiperautomobila. Od tog broja, 51 vozilo čini standardna Nevera, dok su preostalih 20 primjeraka snažnije verzije Nevera R.

Kada je kompanija 2018. godine prvi put predstavila model koji će kasnije postati Nevera, prvobitni plan bio je da se proizvede 150 primjeraka. Uprkos smanjenoj seriji, Mate Rimac ističe da je veoma zadovoljan postignutim. Na kraju snimka, izvršni direktor kompanije je poručio:

"Mislim da je to i dalje prilično dobar uspjeh. To je najprodavaniji električni hiperautomobil na svijetu. Bez njega danas ne bi bilo ni modela 'Tourbillon', niti ove fabrike. Dakle, odradio je svoj posao. Smatram da je to zaista sjajan automobil koji će imati svoje mjesto u istoriji. Hvala svim vlasnicima koji su dio ovog nevjerovatnog putovanja."

Pravi hiperautomobil

Rimac je Neveru prvi put prikazao 2018. godine kao koncept C Dva, već tada objavivši nestvarne brojke. Četiri elektromotora razvijala su 1.914 konjskih snaga, omogućavajući hiperautomobilu ubrzanje od 0 do 96 km/h za svega 1,85 sekundi.

Standardna Nevera dostiže maksimalnu brzinu od 415 km/h, a 400 metra prelazi za 9,1 sekundu. Serijska verzija debitovala je 2021. godine, ali je kasnije stigla još brža Nevera R.

Verzija Nevera R razvija čak 2.107 konjskih snaga, spuštajući vrijeme ubrzanja do 96 km/h na nevjerovatnih 1,74 sekunde. Od 0 do 200 km/h stiže za 4,38 sekundi, dok joj je do 300 km/h potrebno svega 8,66 sekundi. 400 metra prelazi ovaj model prelazi za 8,23 sekunde.

Šta je sljedeće za Rimac?

Pored same Nevere, Rimac Grupa se značajno proširila i van tržišta hiperautomobila. Kompanija danas posluje kroz više divizija, uključujući Rimac Technology, koja razvija i isporučuje napredne komponente za električna vozila.

Rimac Grupa takođe posjeduje većinski udio u kompaniji Bugatti Rimac, zajedničkom poduhvatu osnovanom 2021. godine. Iz tog partnerstva nastao je Bugatti Tourbillon, hibridni hiperautomobil sa tri elektromotora i atmosferskim 8,3-litarskim V16 agregatom koji ukupno razvija 1.800 konjskih snaga.

Izvor: Bugatti

Pored toga, Rimac stoji i iza projekta Verne, autonomnog robotaksija, sličnog Teslinom modelu Cybercab, i prateće usluge prevoza. Verne je predstavljen 2024. godine, a sa radom je počeo ranije ove godine.

(Mondo. rs)