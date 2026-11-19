U okviru ovogodišnje Movember kampanje „I ja sam Sperbrko“, u nedjelju, 22. novembra, od 13 do 16 časova, u marketu Tropik Čajavec u Banjaluci biće organizovana humanitarna aktivnost „Superbrkin portret“.

Izvor: Superbrke

Poznati banjalučki fotograf i Superbrko Vedran Ševčuk Alf fotografisaće posjetioce i na licu mjesta stvarati njihove jedinstvene portrete.

Koncept je jednostavan: Alf bilježi trenutak u vremenu, a vi donacijom podržavate muško zdravlje.

Prikupljene donacije namijenjene su radu Udruženja građana Superbrke, a posebno aktivnostima kojima se promoviše prevencija i omogućavaju besplatni preventivni pregledi za muškarce.

Osim prilike da dobiju svoj jedinstveni fotografski portret, posjetioci će moći da se informišu o muškom zdravlju, upoznaju sa mogućnostima besplatnih preventivnih pregleda i podrže kampanju kupovinom Superbrko majica.

„Superbrkin portret“ spaja fotografiju, kreativnost i humanost, pretvarajući jedan običan susret u konkretan doprinos važnoj društvenoj temi. Cilj Superbrka je da Movember ne ostane samo simbolična priča o brkovima, već da podstakne muškarce na brigu o vlastitom zdravlju i obezbijedi konkretnu podršku onima kojima su preventivni pregledi potrebni.

Udruženje Superbrke poziva građane da u nedjelju posjete Tropik Čajavec, upoznaju se sa aktivnostima ovogodišnje kampanje, naprave svoj Superbrkin portret i donacijom doprinesu dostupnosti besplatnih preventivnih pregleda za muškarce.

(Mondo)