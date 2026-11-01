Superbrke i prijatelji započeli novu "Movember" kampanju: Predstavljen bogat program i trka "Reci brate" (FOTO/VIDEO)

Udruženje građana "Superbrke" danas je ozvaničilo početak 14. po redu kampanje "Movember", koja je tradicionalno posvećena podizanju svijesti o zdravlju muškaraca i prevenciji oboljenja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Uz neizostavno tradicionalno brijanje učesnika, kojim se simbolično ulazi u mjesec muškog zdravlja, najavljen je dinamičan program koji će trajati pet sedmica, donoseći niz inovativnih aktivnosti koje spajaju zdravlje, sport i druženje.

O ovogodišnjoj kampanji i njenim tematskim sedmicama govorio je doktor Obren Tomić iz udruženja "Superbrke". Kako je istakao, fokus ostaje na ključnim pitanjima muškog zdravlja, ali uz nove formate koji imaju za cilj da uključe što veći broj građana kroz pet tematskih vikenda.

"Ove godine pravimo malo drugačiju akciju, imaćemo pet vikenda, odnosno pet sedmica posvećenih različitim fazama našeg projekta Movember", pojasnio je Tomić.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prvi vikend započeće tradicionalnim brijanjem, dok će drugi vikend pod nazivom "Tata i ja" biti posvećen druženju očeva sa djecom, s ciljem naglašavanja porodičnih vrijednosti i uloge očeva u društvu.

Treća sedmica staviće zdravlje u prvi plan, uz organizaciju preventivnih pregleda i stručnih predavanja u saradnji sa studentskim udruženjem SaMSIC i Medicinskim fakultetom u Banjaluci.

Četvrti vikend rezervisan je za promociju samih "brkova" i izradu portreta učesnika na licu mjesta, dok će finale kampanje u petoj sedmici biti krunisano izborom ovogodišnjeg "Superbrke" od strane stručnog žirija.

Prava atrakcija ovogodišnjeg "Movembera" je takozvani "Brkomobil", specifično vozilo kreirano za "Soapbox" trku.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

David Šurlan, jedan od učesnika i kreatora, ispričao je da je ideja potekla iz večernjeg druženja prijatelja, te da su se na trku prijavili kako bi na originalan način dali svoj doprinos muškom zdravlju i podržali rad udruženja.

Iako u timu nisu imali profesionalne mehaničare niti prethodno iskustvo u pravljenju ovakvih vozila, uspjeli su zajedničkim trudom stvoriti "fluidno vozilo" koje je osvojilo visoko treće mjesto na takmičenju u Sarajevu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Niko se u toj profesiji ne bavi varenjem, niti se iko bavi nekim mehaničarskim radovima... došli smo na to na šta smo došli i stvarno smo prezadovoljni", dodao je Šurlan.

Značajan iskorak u ovogodišnjoj kampanji predstavlja potpisivanje memoranduma o saradnji sa udruženjem "Run&More Community". Goran Ćorić, direktor agencije "Metromedia" i osnivač pomenutog udruženja, najavio je zajedničku organizaciju trke "Reci brate", koja je planirana za polovinu juna iduće godine, a biće posvećena mentalnom zdravlju muškaraca.

"Povod je lako pronaći u ekipi koja je ovako kreativna i na ovaj način pristupa djelatnosti koja je vrlo potrebna i humanitarna na kraju", istakao je Ćorić.

Vidi opis Superbrke i prijatelji započeli novu "Movember" kampanju: Predstavljen bogat program i trka "Reci brate" (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 13 / 13

Ćorić je naglasio da je cilj ove inicijative prikupljanje sredstava koja bi "Superbrkama" omogućila bolju organizaciju i kontinuiran rad na pružanju pomoći. Prema njegovim riječima, ideja je da se napravi timska trka, jer je za očuvanje mentalnog zdravlja svakom muškarcu potreban prijatelj kojem se može povjeriti, a očekuje se da će ovaj događaj okupiti preko hiljadu učesnika.

"Ideja je da pravimo timsku trku pod nazivom 'Reci brate'. Zašto timska i šta nam je potrebno? Potreban nam je neko kome ćemo se povjeriti, potreban je neko ko će nam biti prijatelj, potreban je neko za tim i da nam pomogne i olakša neke naše muke", poručio je Ćorić.

Ovogodišnji "Movember" podržao je veliki broj zdravstvenih ustanova, fondacija, sportskih klubova i privatnih kompanija, pokazujući širu društvenu podršku ovoj važnoj inicijativi. Kampanja nastavlja svoj rad kroz cijeli novembar, pozivajući sve građane da se priključe, puste brkove i daju svoj doprinos očuvanju zdravlja muškaraca.