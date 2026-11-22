Predsjednik Republike Srpske Savo Minić saopštio je danas u Banjaluci da će mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske biti Igor Dodik, organizacioni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Odluku o imenu mandatara Minić je objavio na konferenciji za novinare u Palati Republike, nakon što je u petak i danas obavio konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima.

"Građani ne smiju da čekaju zbog administracije", poručio je Minić obrazlažući svoj prijedlog, uz ocjenu da je Igor Dodik neko ko može da modernizuje novu Vladu Republike Srpske.

Imenovanju mandatara prethodio je dvodnevni krug razgovora u Banjaluci tokom kojeg je predsjednik Republike Srpske saslušao stavove i prijedloge političkih stranaka o prioritetima buduće izvršne vlasti. Minić je konsultacije započeo u petak razgovorima sa predstavnicima SDS-a, Pokreta za državu, Liste za pravdu i red, PDP-a Republike Srpske i Koalicije za državu, dok je danas obavio razgovore sa delegacijama SPS-a, Socijalističke partije, DEMOS-a, NDP-a, DNS-a, NPS-a, Ujedinjene Srpske i SNSD-a.

Nakon što mu je zvanično povjeren mandat, Dodik sada treba da obavi konsultacije sa političkim partijama i predloži Narodnoj skupštini program rada i sastav svog kabineta, a nova Vlada biće izabrana ukoliko za nju glasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

"Samo snažna ekonomija, uz jake institucije, daje slobodu"

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik poručio je da će čuvanje ustavnog položaja i nadležnosti Republike Srpske biti trajna obaveza buduće Vlade.

Dodik je istakao da će nova Vlada od prvog dana početi da radi na stabilnim platama i penzijama, kaviltetnoj zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Obećavam da ćemo biti hrabri i donositi odluke koje će biti za dobrobit Srpske", rekao je Dodik nakon što je predsjednik Srpske Savo Minić saopštio ime mandatara.

On je dodao da je svjestan da samo snažna ekonomija, uz jake institucije, daje slobodu da donose odluke.

"Odluke kako će naša djeca da odrastaju, u kojem okruženju, sa kim ćemo da sarađujemo i ko želimo da nas predstavlja", naveo je Dodik.

Biografija mandatara

Igor Dodik rođen je 25. januara 1989. godine u Banjaluci. Završio je Fakultet za ekonomiju i menadžment na Univerzitetu Bokoni u Milanu, a pored srpskog, govori engleski i italijanski jezik.

Za organizacionog sekretara SNSD-a imenovan je u februaru 2024. godine. Na opštim izborima u oktobru 2026. godine izabran je za narodnog poslanika u 12. sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, gdje obavlja i dužnost šefa Kluba poslanika SNSD-a.

Sin je lidera SNSD-a Milorada Dodika. Oženjen je i otac troje djece.