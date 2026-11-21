Na današnjim protestima širom Francuske zbog troškova života i studentskih prava okupilo se znatno manje ljudi nego prošle nedjelje, ali su u više gradova ipak izbili sukobi sa policijom.

Izvor: FRED TANNEAU / AFP / Profimedia

Na današnjim protestima širom Francuske zbog troškova života i studentskih prava zabilježen je manji odziv nego nedjelju dana ranije, što vladi donosi određeno olakšanje nakon višenedjeljnih demonstracija.

Vidi opis Nasilne demonstracije u Francuskoj: Sukobi sa policijom i podmetanje požara u više gradova, uhapšene 144 osobe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u protestima širom zemlje učestvovalo 82.500 ljudi, od kojih 21.500 u Parizu. Organizatori su naveli da je bilo 150.000 demonstranata, uključujući 45.000 u glavnom gradu.

Manje demonstranata, 70.000 pripadnika snaga bezbjednosti

Poređenja radi, na protestima održanim prethodne subote, 14. novembra, učestvovalo je 106.000 ljudi širom Francuske, od kojih 24.000 u Parizu, dok su organizatori tada iznijeli brojku od 200.000. Širom Francuske bilo je raspoređeno oko 70.000 pripadnika snaga bezbjednosti kako bi osigurali mirno odvijanje protesta i spriječili nerede.

Protest u Parizu uglavnom miran, ali ne i drugdje

U Parizu je protest bio uglavnom miran, dok su u drugim gradovima zabilježeni pojedinačni incidenti. Do sukoba između nasilnih grupa i policije došlo je u Grenoblu, Marselju, Lilu, Nantu, Lionu i drugim gradovima, prenosi Index.

Vidi opis Nasilne demonstracije u Francuskoj: Sukobi sa policijom i podmetanje požara u više gradova, uhapšene 144 osobe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Muhammed Said Tako / AFP / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Muhammed Said Tako / AFP / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Muhammed Said Tako / AFP / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: FRED TANNEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Ministarstvo je izvijestilo o 144 hapšenja tokom incidenata koji su uključivali podmetanje požara, oštećivanje imovine i pokušaje pljačke, pri čemu su tenzije u Marselju bile posebno visoke. Francusku je zahvatio talas protesta koji je počeo u septembru, kada su studenti zatražili obnovu školskih zgrada, zapošljavanje više nastavnika i reformu univerziteta.

Protesti su prerasli u šire nezadovoljstvo zbog troškova života, u koje su se uključili sindikati i politički aktivisti. Ponekad su poprimili nasilan karakter, naročito 17. oktobra, kada je, prema podacima ministarstva unutrašnjih poslova, protestovalo oko 565.000 ljudi.