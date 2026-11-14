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Sukobi na ulicama Francuske: Uhapšena 121 osoba, policija koristila palice protiv demonstranata

Sukobi na ulicama Francuske: Uhapšena 121 osoba, policija koristila palice protiv demonstranata

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Tokom protesta širom Francuske uhapšena je 121 osoba. U Parizu su izbili sukobi policije i demonstranata, a prijavljeni su i povrijeđeni.

Protesti u Francuskoj: Uhapšena 121 osoba Izvor: Mohammed Badra/EPA

Najmanje 121 osoba uhapšena je tokom protesta širom Francuske, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Privedene su 22 osobe u Parizu, većinom zbog manjih prekršaja.

Dopisnik RIA Novosti je javio da je došlo do sukoba između policije i demonstranata u Parizu i da ima povrijeđenih.

Policija je upotrijebila palice protiv demonstanata na Trgu nacije u Parizu. Jedan demonstrant je zadobio povredu butine i trenutno mu se ukazuje medicinska pomoć.

Prema procjenama Ministarstva, na protestima je učestvovalo 106.000 ljudi, od kojih je oko 24.000 u Parizu.

U međuvremenu, organizatori su rekli da je učestvovalo oko 200.000 ljudi, od toga 100.000 u Parizu.

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Francuska protesti

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