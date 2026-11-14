logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos na ulicama Pariza: Policija bacila suzavac na demonstrante, više od 100.000 ljudi na protestima

Haos na ulicama Pariza: Policija bacila suzavac na demonstrante, više od 100.000 ljudi na protestima

Autor Haris Krhalić
0

Policija je upotrijebila suzavac protiv demonstranata u Parizu. Prema podacima francuskog MUP-a, širom zemlje protestovalo je više od 100.000 ljudi.

Protesti u Francuskoj: Policija bacila suzavac u Parizu Izvor: Leo Malon/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Policija je ispalila suzavac na demonstrante na Trgu nacija u Parizu, gdje je završen veliki protestni marš protiv rasta cijena i policijskog nasilja, javio je dopisnik RIA Novosti.

Neredi su danas zabilježeni u Bordou, Londonu i Marseju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je više od 100.000 ljudi protestovalo širom Francuske, a da ih je 24.000 bilo u Parizu.

Ovaj odziv je manji nego prošle sedmice, kada je bilo 146.000 ljudi, uključujući 46.000 u Parizu.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao da će danas širom zemlje biti održano oko 50-60 protestnih marševa i skupova.

U međuvremenu, omladinska međusindikalna koalicija prijavila je 200.000 demonstranata u Francuskoj, uključujući 100.000 u Parizu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska protesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ