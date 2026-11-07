Protesti širom Francuske: Na ulice izašlo oko 250.000 ljudi

U protestima širom Francuske učestvovalo je oko 250.000 ljudi, objavio je list "Figaro", pozivajući se na podatke omladinskih sindikata.

Izvor: Leo Malon/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuske vlasti su očekivale da će ta brojka biti do 170.000 ljudi.

Protesti su počeli sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtijevajući poboljšanje stanja u školama.

Ubrzo su eskalirali u masovne demonstracije širom zemlje, mnoge od njih nasilne, što je navelo vlasti da pojačaju mjere bezbjednosti i privedu stotine ljudi.

Najveće demonstracije širom zemlje održane su 17. oktobra u kojima je, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo oko 550.000 ljudi.

Francuska policija tada je upotrijebila suzavac, šok bombe i vodene topove kako bi rastjerala demonstrante.

(Srna)