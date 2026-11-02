Bačen Molotovljev koktel na policajca tokom haosa u Francuskoj: Živ gorio usred Pariza, pokrenuta istraga (Video)

Francusko tužilaštvo pokrenulo je istragu za pokušaj ubistva nakon što su demonstranti u Parizu zapalili policajca Molotovljevim koktelom tokom masovnih protesta širom zemlje.

Izvor: X/@RadioGenoa

Francusko tužilaštvo pokrenulo je istragu za pokušaj ubistva nakon što su na policajce tokom nemira bačeni Molotovljevi kokteli. Reakcije je pokrenuo snimak subotnjeg sukoba sa demonstrantima u Parizu, na kojem se vidi policajac u plamenu. Incident se dogodio nakon sedmica uličnih protesta u kojima je bilo i povrijeđenih demonstranata.

Ministar: Pokušaj ubistva

Policajac, koji je zadobio opekotine skočnog zgloba i lakše povrede ruke, izjavio je za list Figaro da se radilo o "izuzetno sofisticiranoj" zapaljivoj napravi.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez ocijenio je da bacanje Molotovljevog koktela na policijski kordon predstavlja "pokušaj ubistva" i dodao da policija intenzivno traga za počiniocima.

Paris has gone to another level. Throwing Molotov cocktails at police is attempted murder. This is not a protest anymore, they just want to kill and do something big. Did you see the cop on fire? https://t.co/V6c1G9hLtA — RadioGenoa (@RadioGenoa)October 31, 2026

U subotu su stotine hiljada ljudi učestvovale u uglavnom mirnim protestima širom Francuske. To je nastavak niza demonstracija koje od kraja septembra predvode mladi. Oni od vlasti traže reakciju na visoke troškove života i loše stanje javnih službi, posebno u školstvu.

Hapšenja i pojačane mjere

Zbog ranijih sukoba i pljački, tokom vikenda su širom zemlje raspoređene hiljade policajaca, a u pojedinim gradovima upotrebljen je i suzavac. Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, u subotu je uhapšeno više od 770 osoba, što je otprilike upola manje nego nedjelju dana ranije.

Ipak, policija navodi da niko nije uhapšen zbog napada na policajca koji je zabilježen kamerom, prenosi agencija AFP.

Iskaz napadnutog policajca

Napadnuti policajac je pripadnik Nacionalne žandarmerije, vojne jedinice pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova. Rekao je da se njegova jedinica "iznenada suočila sa nekoliko stotina neprijateljski nastrojenih i dobro opremljenih protivnika". U razgovoru za Figaro istakao je da tečnost još nije identifikovana, ali da je zapaljiva naprava "imala znatno jači efekat gorenja od standardnog Molotovljevog koktela".

"Suočili smo se sa agresivnim pojedincima koji nisu demonstranti. i ljudi su došli sa namjerom da naude onima koji predstavljaju državu”, rekao je.

Dodao je da je još četrnaest policajaca povrijeđeno, neki lakše, a neki teže, kao i da je nekolicina njih pogođena kamenim kockama. Njegova jedinica trebalo je da ima slobodan dan, ali su hitno pozvani na dužnost zbog protesta.

Demonstranti o policijskoj sili

Organizatori protesta, "Žuti prsluci", tvrde da su desetine demonstranata teško povrijeđene tokom nedavnih protesta i da su mnoge pogodile "granate".

Francuska je početkom oktobra privremeno obustavila upotrebu jedne vrste šok-bombi nakon što je petnaestogodišnjaku raznesena šaka. Međutim, list Le Mond piše da policija u kasnijim protestima i dalje koristi drugi model.

Protesti su se tokom vikenda održali i u Njemačkoj i Italiji. Dio su talasa protesta koje u dijelovima Evrope predvode uglavnom mladi. Iako se zahtjevi razlikuju, svima je zajednički fokus na troškovima života i javnim službama.

(Mondo)