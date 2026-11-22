Meteoalarm je za danas u Bosni i Hercegovini izdao narandžasto upozorenje zbog jakog južnog vjetra sa udarima od 55 do 75 kilometara na čas, koji se očekuju večeras od 18.00 časova pa sve do 3.00 časa iza ponoći.

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Kako je objavio Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ), pojačani udari južnog vjetra zahtijevaju dodatni oprez stanovništva tokom večernjih i noćnih časova.

Građanima se preporučuje da budu spremni na moguće smetnje u svakodnevnim aktivnostima, manja strukturalna oštećenja, kao i na rizik od povreda usljed oborenih stabala, grana i krhotina koje bi vjetar mogao nositi.

Nadležne službe ujedno upozoravaju da su zbog ovakvih vremenskih prilika mogući i povremeni prekidi u snabdijevanju električnom energijom.