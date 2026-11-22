Konsultacije predsjednika Republike Srpske Save Minića sa predstavnicima političkih partija o izboru mandatara za sastav nove Vlade nastavljene su danas u Banjaluci, a ime novog mandatara biće saopšteno u 12.00 časova.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Današnji krug razgovora u Palati Republike počeo je sastankom sa delegacijom Socijalističke partije Srpske (SPS), koju je predvodio predsjednik ove stranke Goran Selak.

Nakon sastanka sa Minićem, Selak je izjavio da nova Vlada Republike Srpske treba da bude spoj mladosti i iskustva i da ima novu energiju koja bi dodatno jačala institucije Srpske. Prema njegovim riječima, to je posebno važno kako bi se dao jedinstven i jasan odgovor na postupanja institucija na nivou BiH, naročito Ustavnog suda BiH koji je osporio veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

"Moramo biti jedinstveni, i kolege iz vlasti i iz opozicije, i da kažemo da nećemo ući u formiranje vlasti na nivou BiH dok su tu OHR i strane sudije u Ustavnom sudu BiH", poručio je Selak, dodajući da su predsjedniku Srpske iznijeli određene prijedloge i sugestije o tome kako bi buduća Vlada trebalo da izgleda.

Poslije predstavnika SPS-a, predsjednik Republike Srpske nastavio je konsultacije sa delegacijom Socijalističke partije (SP), DEMOS-a i NDP-a, koju na sastanku u Palati Republike predvode lideri SP-a Petar Đokić i DEMOS-a Nedeljko Čubrilović.

Prema najavljenom rasporedu, Minić će nakon ovog sastanka razgovarati i sa predstavnicima DNS-a i NPS-a, Ujedinjene Srpske, te SNSD-a, nakon čega će u 12.00 časova javnosti saopštiti ko će biti mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Podsjećamo, predsjednik Srpske Savo Minić konsultacije o izboru mandatara započeo je u petak, kada je razgovarao sa predstavnicima SDS-a, PSS-a, Liste za pravdu i red, PDP-a Republike Srpske i Koalicije za državu.