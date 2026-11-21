Na glavnom zagrebačkom trgu večeras se održava komemoracija za Kristijana Josipa Periša (32), koji je prije mjesec dana preminuo u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan".

Izvor: Facebook / Atletski klub Agram

Večeras se na glavnom zagrebačkom trgu održava komemoracija za Kristijana Josipa Periša (32). On je, podsjetimo, prije tačno mesec dana preminuo u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru.

Komemoraciju organizuje porodica Periš, a početak je najavljen za 18.30 kod Manduševca. Okupljeni su pozvani da ponesu bele jastuke, koji su postali simbol porodične inicijative "Nećete nas ugušiti".

Osmoro uhapšenih zbog Periševe smrti

Kristijan Josip Periš preminuo je 21. oktobra u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan", u koju je došao da potraži pomoć.

Zbog sumnje na teško ubistvo ranije su uhapšena četvorica medicinskih tehničara, kojima je određen istražni zatvor.

Istraga se u međuvremenu proširila, a policija je privela još četiri osobe povezane sa postupanjem prema Perišu, među kojima su doktorka, dvije medicinske sestre i još jedan medicinski tehničar.

Zdravstvena inspekcija utvrdila je nepravilnosti u sprovođenju i dokumentovanju mera fizičkog sputavanja. Nakon otkrivanja slučaja direktorka bolnice Majda Grah podnijela je ostavku.

Porodica i njen advokat Leon Zrnić smatraju da istragu treba proširiti na sve odgovorne osobe koje su bile u kontaktu sa Kristijanom tokom njegovog boravka u bolnici, piše Index.

Porodica će predstaviti pet zahtjeva

Tokom večerašnjeg okupljanja porodica će javnosti predstaviti i pet zahtjeva kojima traži promjene u postupanju prema psihijatrijskim pacijentima, kao i utvrđivanje odgovornosti za Kristijanovu smrt.

Među zahtjevima su izmene propisa o fizičkom sputavanju pacijenata, obavezan video-nadzor takvih postupaka, ispitivanje svih zaposlenih koji su učestvovali u postupanju prema Kristijanu i provera bolovanja zaposlenih u bolnici nakon njegove smrti.

Porodica traži i da Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan" promijeni ime u Klinika za psihijatriju Kristijan Josip Periš.

Porodica pozvala građane da ponesu jastuke

Beli jastuk odabran je zbog okolnosti Kristijanove smrti. Prema dosad objavljenim informacijama iz istrage, tokom fizičkog sputavanja u bolnici medicinski radnici pritiskali su ga po telu, a na lice mu je stavljan jastuk.

"Jastuk se stavlja pod glavu bolesnika, a ne na njegovo lice", poručila je porodica u pozivu na komemoraciju.