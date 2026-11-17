Medicinski tehničari, uhapšeni zbog smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša (32) u Psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" u Zagrebu, negirali su krivicu na saslušanju.

Izvor: Jure Divich/Shutterstock/Facebook / Atletski klub Agram

Četvoro juče uhapšenih u Psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan2 zbog smrti pacijenta Kristijana Josipa Periša (32) negiralo je krivicu tokom ispitivanja, saznaje se iz izvora bliskih istrazi.

Riječ je o ljekarki i troje medicinskih tehničara osumnjičenih da 21. oktobra nisu spriječili četvoricu kolega da usmrte pacijenta, čime se broj osumnjičenih u ovom slučaju popeo na osam.

Odbrana osporava kvalifikaciju teškog ubistva sa eventualnim umišljajem, ističući da su osumnjičeni odmah započeli reanimaciju kada je Periš izgubio puls i pozvali Hitnu pomoć.

Pojedini okrivljeni su u iskazima tvrdili da nisu vidjeli udarce jer su im kolege zaklanjale pogled, dok su stavljanje jastuka na lice pacijenta pravdali time da mu je glava bila okrenuta bočno i da je mogao da diše, piše Index.

Ukazali su i da se bez sudsko-medicinskog i toksikološkog vještačenja još ne zna tačan uzrok smrti, pominjući moguće komplikacije usljed lijekova koje je uzimao.

Uprkos tim tvrdnjama, tužilaštvo za sve traži pritvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, ponavljanja djela jer su i dalje zaposleni u bolnici, kao i zbog posebno teških okolnosti krivičnog djela.

Advokat Ljubo Pavasović Visković, branilac jednog od tehničara, kratko je naveo da je pritvor zatražen po osnovu koji dosad nije doživio u praksi, odbivši da dalje komentariše slučaj.

Hronologija slučaja i snimak nadzora

Kristijan Josip Periš preminuo je 21. oktobra tokom intervencije u kojoj je bio vezan za krevet. Nakon pregleda snimaka bolničkog video-nadzora, na kojima se vidi kako četvorica tehničara udaraju pacijenta, pritiskaju ga rukama i koljenima po tijelu i stavljaju mu jastuk preko glave i lica, oni su uhapšeni 6. novembra. Određen im je pritvor i dobili su vanredne otkaze.

Iako je porodica podnijela krivičnu prijavu dva dana nakon smrti i tražila hitno izuzimanje snimaka, tadašnja direktorka bolnice Majda Grah snimak je pregledala tek 4. novembra, a policiju obavijestila dan kasnije. Zbog propusta koje je utvrdila zdravstvena inspekcija, Grah je 12. novembra podnijela neopozivu ostavku.

Šta piše u izjašnjenju ljekarke?

U bolničkom izvještaju dostavljenom Ministarstvu zdravlja, sada uhapšena ljekarka specijalizantkinja navela je da je Periš bio izrazito uznemiren, da je nasrtao na osoblje i snažno se opirao vezivanju. Napisala je da mu je prepisala terapiju za smirenje, a potom otišla u ambulantu da pripremi dodatnu dozu lijeka, gdje su joj javili da pacijent više ne diše i nema puls. Udarci i jastuk se u tom izvještaju ne pominju.

(Mondo)