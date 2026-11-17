Bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu rekla je za Nova.rs da je Lidiju Vukićević polila jogurtom na ulazu u Skupštinu i negirala da ju je čupala ili vukla za kaput.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Glumica Lidija Vukićević, koja je na prvu sjednicu novog saziva Skupštine Srbije došla s liste SNS, polivena je jutros jogurtom.

Sada se pojavio i snimak osobe koja je to uradila. U pitanju je Marija Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu.

„Ljuta sam i smatram da treba da trpe kritiku na različite načine za sve što su nam uradili. Lidija Vukićević kao javni funkcioner takođe mora da trpi veći stepen kritike. Kad sam vidjela kako oholo ulazi u skupštinu reagovala sam u afektu i prišla joj s doručkom koji sam držala u rukama i polila joj kosu jogurtom. Prosto sam morala nekako da odreagujem i izrazim kritiku prema onome što ona i njena politika, tačnije politika njene stranke, predstavljaju“, kaže za Nova.rs Marija Radovanović.

Na pitanje da li se plaši krivičnog gonjenja, naglašava da je spremna na sve.

„Prosula sam joj jogurt na kosu, koji je pun proteina i pomaže u njenom njegovanju. Nisam je čupala, ni vukla za kaput, kako je ona kasnije izjavila. Ovo nije nikakvo krivično djelo, a ja sam spremna na sve jer stojim iza svake stvari koju sam uradila. Niko me nije poslao da ovako nešto učinim, to je bila reakcija u momentu, u sekundi. Na taj način sam pokazala šta osjećam prema okupiranom Pionirskom parku, prema pomilovanjima ubica, prema nasilju koje smo trpjeli i zbog krivaca koji nisu gonjeni za nadstrešnicu. Po mom mišljenju, zaslužuju katran, perje i šišanje, a dobili su njegu kose, tako da su dobro prošli“, kaže Radovanović.

Lidija Vukićević je polivena na stepenicama prilikom ulaska, nakon čega je vlažnim maramicama pokušala da skine ostatke jogurta koji su joj se slivali s kose.

Među okupljenima su se čuli zvižduci, a glumica je ubrzo ušla u Skupštinu.

(Nova.rs/Mondo)