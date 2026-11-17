Lidija Vukićević polivena je jogurtom pred ulazak u Skupštinu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jednu od budućih poslanica liste okupljene oko SNS-a,Lidiju Vukićević, nepoznati napadač polio je jogurtom na stepeništu ispred Skupštine.

Pogledajte fotografije:

Sada se na mrežama pojavio i snimak incidenta u kom se tačno vidi trenutak kada je polivena jogurtom.

Nakon polivanja, glumica je najprije stajala sa maramicom par trenutaka na stepenicama, a potom je pobjegla, uz psovke, na službeni ulaz.

Podsjetimo, danas je od 10 časova zakazana konstitutivna sednica novog saziva, gdje se potvrđuju mandati poslanika i bira novo rukovodstvo.

(Mondo.rs)