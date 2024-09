Slavna glumica redovno izazovnim kadrovima rasplamsava maštu na društvenim mrežama, a ovo je tajna njenog mladolikog izgleda.

Izvor: Instagram / vukiceviclidija

Lidija Vukićević je bila i ostala jedna od najljepših dama na domaćoj sceni. Slavna glumica svojom pojavom ostavlja bez daha, a iako je zagazila u sedmu deceniju, na liniji joj mogu pozavidjeti i mnogo mlađe.

Ono što je nevjerovatno je da Lidija ima 62 godine, ali to po njenom izgledu nikada ne biste rekli. Glumica je tek nedavno otkrila na koji način se podmlađuje i šta čini da bi zadržala vitalnost kože i lice bez bora.

Izvor: Instagram printscreen / vukiceviclidija

"Vitaminske koktele radim stalno, a često ubrizgavam i hijaluronske filere. Hijaluron se istopi i meni je to sasvim u redu. Po mojim fotografijama od prije mesec dana i sada može se vidjeti da ništa sem toga nisam radila", rekla je ona.

Vukićevićeva priznaje da u budućnosti postoji mogućnost da ode i pod nož, ali objašnjava zbog čega se dosad plašila hirurških zahvata.

"Uvijek me je najviše brinulo da ne promenim lični opis, to je u poslu kojim se bavim jako bitno. Nisam željela da izgubim mimiku lica i karakteristike svoje ličnosti. Nije prvi put da ljudi komentarišu da sam radila ovo ili ono, ali to zaista nije tačno", priča glumica koja ruši sve tabue da žene i u zreloj dobi ne mogu da žive drugu mladost.

"Lidija je jedna od najljepših dama sa domaće javne scene, a moj posao je da održavam njenu lepotu i mladolik lik. Kombinujemo razne metode liftinga lica, pa je tako bilo i ovaj put. Njen duh je mlad i razdragan, pa je neophodno da ga i fizički izgled isprati", rekao je doktor koji je njeguje.

Pogledajte još fotografija lijepe glumice:

Vidi opis Konačno otkriveno šta je radila na sebi: Lidija Vukićević rasplamsava maštu na društvenim mrežama (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/vukiceviclidija/printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/vukiceviclidija/printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/vukiceviclidija/screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/lidijavukicevic/printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: instagram/lukiceviclidija Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 10 10 / 10

Izvor: informer.rs