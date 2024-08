"Napravio je nešto što će se zauvijek pamtiti": Lidija o Siniši Paviću, bila zvijezda njegove najpoznatije serije

Lidija Vukićević za Mondo o smrti Siniše Pavića sa kojim je sarađivala i za kojeg ima samo riječi hvale.

Siniša Pavić, čuveni scenarista, preminuo je u 92. godini.

Iza sebe je ostavio scenarija za neke od najpoznatijih domaćih serija, poput "Bolji život", "Vruć vetar, "Stižu dolari", "Bela lađa", "Porodično blago" i mnoge druge. Pavić je bio jedan od najuspešnijih srpskih umetnika, a za MONDO je o njemu govorila i Lidija Vukićević.

Popularna glumica je sa Pavićem sarađivala i u pozorištu, ali je svima dobro poznata njena uloga u "Boljem životu". Njegova smrt ju je potresla, te je Lidija za mondo.rs istakla i da se takav gospodin i talenat retko sreće.

"Prije svega Siniša je bio je veliki gospodin, čovjek multitalentovan... Bio je pravnik po vokaciji, advokat, a dokazao je da može da napravi najgledaniju seriju u istoriji - 'Bolji život'. On je pisao i pozorišne predstave, ja sam igrala "Poltron" u BDP-u i ta predstava je odigrana 250 puta", započela je.

"Bio je pravi gospodin, napravio je nešto što će da se pamti. Znate, teško je napraviti nešto što ima takvo trajanje, a on je napravio seriju koja se emituje i danas, koja traje. To samo znači da je odlično poznavao mentalitet srpskog naroda i da se u tim likovima svi prepoznajemo, da je to prikaz jedne srpske porodice. Siniša je bio veliki pisac i veliki čovjek", završila je.

